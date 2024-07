Sängerin, Moderatorin, Musicaldarstellerin, Buchautorin: Volksmusikstar Stefanie Hertel ist eine echter und vielbeschäftigter Tausendsassa. Entspannung findet sie in der Natur, beim Sport, in der Kräuterküche und ihrer zweiten Ehe.

1/5 Ihre langen blonden Haare und ihr strahlendes Lachen sind ihre Markenzeichen: Stefanie Hertel ist auf der Bühne ein echter Sonnenschein.

Stefanie Hertel (45) gehört zu den bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Während sie beruflich gerne verschiedene Facetten von sich zeigt – etwa mit ihrer Familien-Countryband oder als Musical-Darstellerin –, setzt sie privat auf Beständigkeit. Zu ihrem 45. Geburtstag am 25. Juli haben wir fünf Fakten, die zeigen, wie der Volksmusikstar tickt.

Sie besitzt den Zipfelpass

Stefanie Hertel gehört zu dem Kreis der stolzen Zipfelpass-Inhaber. Diesen erhält man, wenn man innerhalb von vier Jahren alle vier «Zipfel» Deutschlands besucht hat: List im Norden, Göritz im Osten, Oberstdorf im Süden und Selfkant im Westen. Unter den Tausenden, die sich beim Zipfelbund schon die entsprechenden Stempel ausstellen liessen, befinden sich auch etliche Prominente und Politiker, die jobbedingt natürlich viel herumkommen. Neben Hertel sind das zum Beispiel auch Schauspieler Wolfgang Stumph (78), Moderator Jürgen von der Lippe (75) und Komiker Otto (76).

Sie ist leidenschaftliche Kräuterhexe

Als Ausgleich zu ihren vielen Terminen in der ganzen Republik hält sich die nun 45-Jährige am liebsten draussen auf. Die Liebe zur Natur erbte sie wohl von ihrer Grossmutter Erna. Die wohnte nämlich direkt am Wald und vermittelte ihrer Enkelin ein grosses Wissen über Pflanzen und Kräuter. Hertel liebt es, in ihrer Freizeit in ihrer Wahlheimat im Chiemgau Heilpflanzen zu sammeln und zu Köstlichkeiten oder Salben zu verarbeiten. Ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet fasste sie jüngst in einem Buch zusammen. «Die Wunderwelt der Kräuter» erschien im Februar. In Interviews gab sie gerne zu, «schon immer eine kleine Kräuterhexe» gewesen zu sein.

Mit Ehemann Nummer 2 hat sie Rosenhochzeit gefeiert

Im Gegensatz zu ihrem berühmten Ex-Mann Stefan Mross (48), der nach der Trennung im Jahr 2011 zwei weitere gescheiterte Ehen verbuchen muss, ist in Hertels Privatleben Ruhe eingekehrt. Kurz nach dem Ehe-Aus mit Mross kam sie mit dem österreichischen Musiker Lanny Lanner (49) zusammen, am 20. April 2014 schloss das Paar den Bund fürs Leben – und scheint auch zehn Jahre später so glücklich wie eh und je. Zur Rosenhochzeit schickte sie ihm eine digitale Liebeserklärung: «Liebe ist... 10 wundervolle Jahre Du und ich. I love you», schrieb die Sängerin zu einem Bild, auf dem sie sich innig ansehen und das – na klar — beim Spaziergang mit ihren Hunden aufgenommen wurde. Das Paar, das keine gemeinsamen Kinder hat, macht auch beruflich gemeinsame Sache. Sie bilden zusammen mit Hertels Tochter Johanna (22) aus erster Ehe die Country-Band More than Words, die Ende November auf grosse Weihnachtstour geht.

Sie trägt gerne Jeans

Früher kannte man die Sängerin, die mit 13 Jahren mit ihrem Lied «Über jedes Bacherl geht a Brückerl» ihren musikalischen Durchbruch hatte, vor allem in schmucken Dirndl-Kleidern. Dabei mag sie es privat am liebsten lässig und unkompliziert. Dann ist sie meist in Jeans unterwegs, die sie inzwischen auch mal auf der Bühne trägt. Im Frühjahr 2015 kombinierte sie beide Fashionstile übrigens in einer rockigen Dirndl-Kreation im Denim-Look.

Sie hat eine sportliche Morgen-Routine

Zu Hertels vielen Interessen und Fähigkeiten zählt auch der Sport. Ihr Mann Lanny Lanner verriet 2022 dem «Express»: «Wir leben ja im Chiemgau und sind sehr sportlich. Im Winter stehen Skifahren und Langlauf auf dem Programm, ansonsten Mountainbike, Tennis, Golf.» Stefanie Hertel ergänzte, dass für das Golfspiel allerdings «oft die Zeit» fehle. Doch sie verriet auch, dass selbst der Morgen bei den Musikern mit reichlich Bewegung startet: «Mit den Hunden joggen zu gehen, damit beginnt bei uns jeder Tag.»

