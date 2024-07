Der britische Schlagersänger Roger Whittaker starb im Herbst 2023 in Südfrankreich. Seine Witwe Natalie O'Brien verkauft nun sein charmantes historisches Haus für 650'000 Euro.

Am 13. September 2023 starb der britische Schlagersänger Roger Whittaker (1936–2023) in Südfrankreich im Alter von 87 Jahren infolge eines Schlaganfalls. Der Schlagersänger wurde dank seiner Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu singen, zum Weltstar.

Er hinterliess zwei Söhne, drei Töchter und seine Ehefrau Natalie O'Brien (82). Letztere verabschiedet sich nun für 650'000 Euro von Whittakers Haus in Montaigu-de-Quercy, Südfrankreich, wo der Schlagersänger seit 2016 bis zu seinem Tod lebte.

Charmantes historisches Haus im guten Zustand

Im Inserat der Immobilienagentur «Mouly Immobilier» wird das Haus als ein «charmantes Haus in gutem Zustand» beschrieben, das sich «hinter einer der schönsten Fassaden des Dorfes verbirgt» und vielfältige Möglichkeiten bietet. Das historische Haus, das modernen Komfort bietet, wurde «von einem renommierten Musiker [Roger Whittaker] aus einer anderen Zeit renoviert».

Die Immobilie umfasst insgesamt 500 Quadratmeter und besteht aus zwei miteinander verbundenen Häusern, die mit fünf Schlafzimmern den ultimativen Schlafkomfort für Familie und Gäste anbieten. Zur luxuriösen Hausausstattung gehören zudem ein Doppelwohnzimmer, eine Bibliothek mit extrahoher Decke, ein schallisoliertes Musikstudio, ein Heizungskeller mit Wärmepumpen, ein Weinkeller, ein Aufzug und ein Fitnessstudio/Werkstatt. Die verschiedenen Stockwerke können nicht nur durch Treppen, sondern auch per Aufzug erreicht werden.

Auch der Aussenbereich des Hauses kann sich sehen lassen. So darf sich der nächste Besitzer oder die nächste Besitzerin auf eine Südterrasse mit Blick auf das Dorf und das Tal mit den weiten Wiesen, dem Fluss und die grün bewachsenen Hügel freuen. Zudem ist das Luxusanwesen ein architektonisches Schmuckstück und bezaubert mit seiner Steinfassade und den Bogenfenstern.

Für wen eignet sich diese Immobilie?

Man muss selbst aber kein Musiker oder keine Musikerin sein, um das Anwesen des Schlagersängers zu erwerben. Laut «Mouly Immobilier» eignet sich die Immobilie für eine Vielzahl von Aktivitäten. Spezifisch hervorgehoben sind die Möglichkeiten, in der Nähe des Wohnsitzes ein Geschäft zu eröffnen «oder durch die Trennung der Räume eine Wohngemeinschaft» zu schaffen.

