Die britischen Royals werden am Montag zu einem Besuch eintreffen, der von US-Präsident Donald Trump ausgerichtet wird. Der Amerikaner hat eine Geschichte mit royalen Pannen – Blick listet sie dir auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Charles III. besucht am 27. April die USA – historisches Ereignis

Blick beleuchtet Trumps Fauxpas-Geschichte mit den Royals, darunter unangemessenes Verhalten

Letzter britischer Staatsbesuch in den USA war 2007, nach 19 Jahren Pause War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Am Montag, 27. April, reist König Charles III. (77) in die USA, um den ersten Staatsbesuch eines britischen Royals in den Vereinigten Staaten von Amerika seit 2007 zu absolvieren.

Alle Augen werden auf das Weisse Haus gerichtet sein. Nicht nur, weil dort am Wochenende eine Schiesserei stattfand und man nun beobachten will, wie die Sicherheitssituation für den König ist. Sondern vor allem, weil US-Präsident Donald Trump (79) in der Vergangenheit nicht unbedingt geschickt im Umgang mit Royals war. Blick hat die grössten Fauxpas gesammelt.

Donald Trump kommt zuerst

Trifft man auf ein Mitglied der Royal Family, gelten ganz spezielle Verhaltensregeln. So darf man beispielsweise nicht vor dem Royal herlaufen – die Mitglieder der Königsfamilie laufen stets voraus oder neben einem. In Donald Trumps Universum gelten diese Regeln jedoch nicht. Bei einem Staatsbesuch 2018 während seiner ersten Amtszeit marschierte er fröhlich vorneweg. Das hatte zur Folge, dass die Queen durch seine gross gewachsene Statur und die geringe Körpergrösse von Queen Elizabeth II. (1926-2022) regelmässig in den Schatten stellte – wortwörtlich, denn sie verschwand hinter ihm einfach.

Trump geht auf Tuchfühlung

Eigentlich sollte man ja niemanden ohne dessen Zustimmung einfach so anfassen, beispielsweise am Arm oder am Rücken. Trifft man auf einen Royal, ist das Protokoll sogar noch viel strenger. Man verneigt sich oder macht einen Knicks, und wenn die entsprechende königliche Person einem die Hand reicht, erst dann darf man diese nehmen. Der Queen die Hand auf den Arm oder den Rücken zu legen, war und ist übrigens auch ein absolutes No-Go. Das hat Donald Trump allerdings immer noch nicht gelernt, wie er bei seinem letzten Besuch in Grossbritannien bewiesen hat, als er König Charles ebenfalls die Hand bei der Begrüssung auf den Oberarm legte.

Negative Kommentare zu Royals

Ja, inzwischen hat es sich Herzogin Meghan (44) selbst mit den Royals verspielt. 2019 gehörte sie aber noch voll zur Königsfamilie, nachdem sie 2018 Prinz Harry (41) geheiratet hatte und der Megxit noch in der Zukunft lag. Donald Trump bezeichnete Herzogin Meghan damals als «nasty», also «fies». Der Grund? Sie hatte ihn 2016 in einem Interview öffentlich kritisiert und als frauenfeindlich bezeichnet, worauf er später aufmerksam gemacht wurde. Ob er seinen Kommentar auf die Herzogin selbst bezog oder schlicht auf ihren Kommentar, ist noch heute unklar. Sicher ist jedoch, dass er ein Mitglied der Königsfamilie beleidigte – und das geht nun einmal gar nicht.

Augen zu und durch?

Als Donald Trump und First Lady Melania Trump (56) vergangenen September nach England reisten, um dem König einen Staatsbesuch abzustatten, sorgte nicht nur der US-Präsident für einen Fauxpas. Auch seine Ehefrau verhielt sich nicht tadellos. Vor allem ihre Garderobe sorgte für Gesprächsstoff. Ein riesiger Hut mit noch grösserer Krempe verdeckte die Augen der First Lady, wodurch ein emotionaler Kontakt über Blicke mit den Gastgebern nicht gewährleistet war. Ausserdem behielt sie den Hut auch in den Innenräumen auf – ebenfalls ein No-Go.

Donald Trump, der Egomane

Es ist schön, wenn Leute einen mögen, klar. Doch nur weil sie nett zu einem sind, heisst das noch lange nicht, dass sie einem auch wirklich wohlgesonnen sind. Der Meinung scheint aber Donald Trump zu sein. Der US-Präsident betonte in verschiedenen Interviews immer wieder, dass Queen Elizabeth II. ihn «sehr gemocht» habe. Ob das tatsächlich so war, kann man die verstorbene Monarchin nicht mehr fragen. Und selbst wenn, würde sie sich nicht dazu äussern, denn das gehört sich in den Augen der Royals nicht. Ja, sie war nett zu Donald Trump, aber das gehört zu ihrem Job und der diplomatischen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA dazu.