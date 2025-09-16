Trump nennt Charles versehentlich «Prinz»

1/4 US-Präsident Donald Trump hat sich vor seinem Staatsbesuch in Grossbritannien einen Fauxpas geleistet. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Trump verwechselt Titel von König Charles vor Staatsbesuch in Grossbritannien

Trump lobt Charles als eleganten Gentleman und langjährigen Freund

Empfang auf Schloss Windsor statt im Buckingham-Palast für Trump Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) hat vor seinem Staatsbesuch in Grossbritannien aus Versehen den falschen Adelstitel für König Charles III. (76) benutzt und ihn als «Prinz» bezeichnet. Der Republikaner sprach vor Journalisten in Washington vor dem Abflug über den mehrtägigen Besuch und sagte: «In erster Linie geht es darum, mit Prinz Charles und Camilla zusammen zu sein.» Dann folgte wieder der richtige Titel: «Sie sind schon seit langer Zeit Freunde von mir, lange bevor er König wurde.»

0:51 Briten protestieren: 400 Quadrameter Trump-Epstein-Foto enthüllt

Trump sieht König Charles als seinen «Freund» an und lobte ihn: «Er ist so ein eleganter Gentleman und er repräsentiert sein Land so gut.» Der US-Präsident zeigte sich zudem seit Tagen stolz, dass er und die First Lady Melania ausgerechnet auf Schloss Windsor und nicht im Buckingham-Palast empfangen werden. Das Schloss wurde allerdings auch schon häufig davor genutzt, um Staatsgäste zu empfangen – zuletzt etwa war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) dort.