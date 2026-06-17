Daveigh Chase, die Stimme von «Lilo & Stitch» und Star aus «The Ring», ist am Dienstag im Alter von 35 Jahren verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspielerin Daveigh Chase (35) starb an Meningitis und Blutinfektion

Bekannt aus «Lilo & Stitch», «The Ring» und «Big Love»

Für «The Ring» erhielt sie MTV Movie Award als beste Bösewichtin

Saskia Schär Redaktorin People

Die Schauspielerin Daveigh Chase ist tot. Wie TMZ berichtet, verstarb die 35-Jährige am Dienstag an den Folgen einer Meningitis und einer Blutinfektion. Laut Aussagen ihres Freundes Roy Hernandez führten die daraus resultierenden Komplikationen zu Organversagen. Chase war bereits Anfang Juni wegen einer Mangelernährung in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden.

Schon als Kind feierte Daveigh Chase grosse Erfolge in Hollywood. Sie lieh 2002 der Figur Lilo in Disneys Animationshit «Lilo & Stitch» ihre Stimme und sprach auch Chihiro in der amerikanischen Version des legendären Anime-Films «Spirited Away». Horror-Fans bleibt sie durch ihre unvergessliche Darstellung der gruseligen Samara Morgan im Film «The Ring» in Erinnerung. Für diese Rolle wurde sie mit dem MTV Movie Award als beste Bösewichtin ausgezeichnet.

Von 2006 bis 2011 war Chase in der HBO-Serie «Big Love» zu sehen. Sie verkörperte die komplexe Figur der Rhonda Volmer in insgesamt 32 Episoden. Weitere Stationen ihrer Karriere umfassten Filme wie «Donnie Darko», «Beethoven's 5th» sowie Gastauftritte in Serien wie «ER» und «Sabrina – Total Verhext!».

Freund lanciert Spendenaktion

Chase geriet in den vergangenen Jahren auch mehrfach wegen rechtlicher Probleme in die Schlagzeilen. Unter anderem wurde sie 2017 wegen des Verdachts auf Drogenbesitz festgenommen. Bereits zuvor hatte sie für Aufsehen gesorgt, nachdem sie im Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall ins Visier der Ermittler geraten war, ohne dass es zu einer Anklage kam.

Ihr Freund Roy Hernandez hat noch vor ihrem Tod eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um ihr «in ihren letzten Tagen dieses Gefühl von Zuhause und Frieden» zu schenken. Dazu sollte es leider nicht mehr kommen.



