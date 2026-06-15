«Wir haben sie so sehr geliebt, ebenso wie alle, die sie kennengelernt haben.» Die Familie von Anne Schedeen verabschiedet sich mit einem emotionalen Post. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in «Alf» bekannt wurde, starb mit 77 Jahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Schedeen, bekannt aus «Alf», starb mit 77 Jahren, teilte Familie mit

Die Schauspielerin hinterlässt Ehemann, Tochter und ein kreatives Vermächtnis

Zwischen 1986-1990 spielte sie Kate Tanner in der Kultserie «Alf»

Anne Schedeen (1949-2026) ist tot. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in der Kultserie «Alf» bekannt wurde, starb mit 77 Jahren. Dies gab ihre Familie auf der offiziellen Facebook-Seite der Darstellerin bekannt. «Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Annie friedlich von uns gegangen ist», schrieben die Angehörigen. Dazu stellten sie ein Bild der Verstorbenen mit der berühmten Alf-Puppe. Eine Todesursache nannten sie nicht.

«Sie hinterlässt ein aussergewöhnliches Vermächtnis an kreativer Energie, scharfsinnigem Humor, Freude an ihrer Familie, Liebe zu kleinen Hunden, glühendem Hass auf Trump, Leidenschaft für Secondhand-Läden und Liebe zu einer guten Geschichte», heisst es in dem Text. «Ohne sie fühlen wir uns verloren», so die Familie weiter. «Wir haben sie so sehr geliebt, ebenso wie alle, die sie kennengelernt haben.»

«Erhebt eine Margarita zu ihren Ehren»

«Sie war eine Wucht», schrieben die Angehörigen von Anne Schedeen. Ein Leben ohne sie sei «unvorstellbar». Aber sie selbst habe stets gesagt: «Ich bin immer bei euch». Und damit habe sie recht. Denn: «Die Erinnerungen, die Kunstwerke, das herzliche Lachen, der handgefertigte Schmuck, die Ölgemälde, die Skulpturen, die Kostüme und ihre ganze Lebensfreude leben weiter». «Erhebt eine Margarita zu ihren Ehren», ruft die Familie der Schauspielerin ihre Fans auf.

Anne Schedeen wurde am 8. Januar 1949 unter dem Namen Luanne Ruth Schedeen in Portland im US-Bundesstaat Oregon geboren und wuchs auf einer Farm auf. Nach ihrem Studium blieb sie ihrer Heimatstadt zunächst treu, bevor sie nach New York zog, um eine Karriere als Schauspielerin zu verfolgen.

Durch «Alf» wurde sie weltberühmt

Ihre ersten Rollen übernahm Schedeen in den 1970er-Jahren in verschiedenen Fernsehserien, darunter «The Six Million Dollar Man». In der Arztserie «Dr. med. Marcus Welby» verkörperte sie die Tochter der Titelfigur. Zu ihren wenigen Kinoauftritten zählt der Thriller «Embryo» an der Seite von Rock Hudson.

In den 1980er-Jahren folgten Gastrollen in bekannten Serien wie «Magnum» und «Cheers». Ihren grössten Erfolg feierte sie jedoch mit der Kultserie «Alf», in der sie von 1986 bis 1990 Kate Tanner spielte. Als Mutter der Familie Tanner nahm ihre Figur den ausserirdischen Titelhelden bei sich auf. Die Dreharbeiten mit der aufwendigen Alf-Puppe bezeichnete Schedeen später einmal als «technischen Albtraum».

Nach dem Ende von «Alf» zog sie sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und stand nur noch vereinzelt vor der Kamera. Stattdessen arbeitete sie unter anderem als Antiquitätenhändlerin und Innenausstatterin.

Anne Schedeen hinterlässt ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war. Gemeinsam hatten sie eine Tochter namens Taylor.