US-Rapper und Unternehmer Soulja Boy möchte seinen Erfolg auf das höchste politische Amt der USA übertragen. In einem Instagram-Post kündigte der Musiker überraschend Ambitionen für die Präsidentschaftswahl 2028 an. Unter dem Slogan «SOULJA BOY 2028» sprach der Hip-Hop-Star von einer «grösseren Vision» und einem neuen Kapitel seiner Karriere.

Darum gehts Rapper Soulja Boy meldet auf Instagram Ambitionen für die US-Wahlen 2028

Er nennt Wirtschaft, Strafrechtsreform, Bildung und KI

Ob er kandidiert, ist offen; 2025 trat er am «Crypto Ball» auf

Florin Schranz Redaktor News

Soulja Boy (36), bürgerlich DeAndre Cortez Way, möchte sich 2028 als Präsident aufstellen lassen. Der Rapper versteht den Schritt als logischen Teil seiner bisherigen Laufbahn. «Von der Musik über das Geschäft bis zur Technologie habe ich immer daran geglaubt, weiterzudenken und das Mögliche herauszufordern», schrieb er. Nun will er erforschen, wie er diesen Ansatz in den öffentlichen Dienst einbringen kann. Konkrete Details nannte er zwar noch nicht, skizzierte aber vier Schwerpunkte: wirtschaftliche Chancen, die Reform des Strafrechts, Bildung sowie die Zukunft von Technologie und künstlicher Intelligenz.

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PR-Coup oder ernsthafte Ambition?

Ob Soulja Boy eine formelle Kampagne startet oder nur Reaktionen testet, bleibt unklar. Es ist jedoch nicht seine erste Berührung mit der Politik. Im Januar 2025 trat er beim «Crypto Ball» während der Amtseinführung von Donald Trump auf und begegnete Kritik mit dem Hinweis auf die gute Bezahlung. Soulja Boy tritt damit in die Fussstapfen von Rapper-Kollegen wie Waka Flocka Flame, der seine Kandidatur 2015 ankündigte, Kanye West, der 2020 offiziell antrat, und Afroman, der für die Wahlen 2024 seine Unterlagen einreichte.

Pionier der digitalen Ära

Erfahrung beim Durchbrechen von Konventionen bringt der Rapper mit: 2007 schrieb er mit «Crank That» Musikgeschichte, indem er als einer der ersten Künstler das Internet für globale Charterfolge nutzte. Der Song stand sieben Wochen an der Spitze der US-Charts und verkaufte sich über drei Millionen Mal digital. Auch weitere Top-10-Erfolge wie «Kiss Me Thru the Phone» untermauerten seinen Ruf als Onlinepionier. Ob ihm ein solcher Coup auch in der Politik gelingt, bleibt abzuwarten. Vielleicht führt Soulja Boy ja das Rote Telefon wieder ein und raunt Putin ein vertrauliches «Kiss Me Thru the Phone» zu, um die bilateralen Beziehungen zu beleben.