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Erschiessungskommando führt Strafe an Nidal Hasan aus
USA planen Live-Übertragung einer Hinrichtung

Ein Fall von 2009 soll zur historischen Zäsur werden: Die Hinrichtung des Fort-Hood-Attentäters Nidal Hasan soll laut Reuters live gestreamt werden – als erste öffentliche Exekution in den USA seit rund 90 Jahren.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Der Militärpsychiater Nidal Hasan hat 2009 13 Menschen getötet.
Foto: Uncredited

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die USA planen Hasans Exekution als Livestream
  • 2009 tötete er in Fort Hood 13 Menschen; 32 wurden verletzt
  • Es wäre die erste öffentliche Exekution seit 90 Jahren
Guido-felder-ringier
Guido FelderAusland-Redaktor

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine anonyme Quelle im Pentagon beruft, hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) angekündigt, dass die Exekution per Erschiessungskommando öffentlich gestreamt wird.

Hegseth hatte schon zuvor in einem Podcast betont, dass die Hinrichtung öffentlich gemacht werden solle. «Wir werden dafür sorgen, dass die Menschen es sehen können, dass es öffentlich ist. Denn die Menschen müssen verstehen, dass … solche Dinge schwerwiegende Konsequenzen haben», sagte Hegseth.

Das Attentat forderte 13 Tote.
Foto: Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Psychiater tötet Soldaten

Der Fall Nidal Hasan reicht auf das Jahr 2009 zurück. Der damalige Armeepsychiater der US-Army hatte auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas das Feuer auf unbewaffnete Soldaten eröffnet, die sich auf ihren Auslandseinsatz vorbereiteten.

Bei dem Attentat wurden 13 Menschen getötet und 32 weitere teils schwer verletzt. Hasan, der sich selbst auf radikal-islamistische Motive berief, wurde 2013 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Nachdem US-Präsident Donald Trump (80) die Vollstreckung der Todesstrafe genehmigt hatte, legte das Militär den 3. Dezember als Hinrichtungstermin fest.

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Mit der anstehenden Vollstreckung bricht das US-Militär mit jahrzehntelanger Praxis. Es handelt sich um die erste Hinrichtung durch die US-Streitkräfte seit 1961, als der Gefreite John Bennett (†25) wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes gehängt wurde. Ein Erschiessungskommando kam beim US-Militär zuletzt im Jahr 1945 zum Einsatz.

Die geplante Live-Übertragung im Internet stellt die erste öffentliche Exekution in den USA seit rund 90 Jahren dar.

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