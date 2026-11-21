Kaum erklingt der Refrain ­«Dreams Are My Reality», spulen die Gedanken im Schnelldurchlauf zurück: Party, schummriges Licht, Herzklopfen, der aufregende Eng­tanz – und dann der erste Kuss ... Hach, die Liebe in der Teenage-Ära! Und das ­hübsche Mädchen, das uns das grosse Gefühl auf der Leinwand erleben liess.

1980, mit gerade 14 Jahren, schaffte es eine unbekannte Jungdarstellerin, mit ihrem herausfordernden Blick unter dem etwas zu langen Pony – etwas ­trotzig, etwas möchtegerngross – gleich eine ganze Generation dahinschmelzen zu lassen. «La Boum» wurde der kol­lektive Herzklopfenmoment der Baby­boomer. Und die Göre ihre Ikone.

Die ewige Jugendikone

Am 17. November wurde Sophie Marceau 60. Sechzig?! Mon Dieu, kann das sein? «Ich war mal ein junges Mädchen und bin das wohl für viele geblieben», sagt sie lachend. Und fügt an: «Aber die, die das sagen, erkennen nicht, dass sie genauso älter geworden sind wie ich.»

Touché. Dabei sieht sie nicht gross anders aus als damals: dieselbe leicht zerzauste Frisur, der etwas zu lange Pony, der den Blick immer noch auf­regend wirken lässt, das Lächeln, das immer ein wenig spöttisch erscheint. Dazu viel Natürlichkeit, Charme und auch Lust am Widerspruch. Ein sehr französischer Mix.

Sie wollte gar kein Weltstar werden

Wir treffen uns in Paris zum Gespräch, in einem grossen Luxushotel, nicht weit von den Champs-Élysées entfernt und dennoch ein wenig «à l’écart», abseits. Begonnen hat alles mal weitab von Glanz und Glamour. ­Sophie, 1966 in Paris geboren, ist die Tochter einer Verkäuferin und eines Lastwagenfahrers. Mit Nach­namen heisst sie «Maupu», was sich auf Französisch als «schlechter Geruch» veralbern lässt.

Mit zwölf meldet sich ihr Eigensinn. «Ich wollte mein eigenes Geld verdienen und unabhängig sein! Meine Eltern hatten immer vermittelt, wie gerne sie arbeiten. Ich dachte, das muss gross­artig sein.» Bei einem Casting wird die 13-Jährige unter Hunderten Bewerberinnen ausgewählt. Und boum – Claude Pino­teaus Teenie-Romanze avanciert dank ihr zum Welterfolg. Es folgen 1982 «La Boum 2» und 1983 der César in der ­Kategorie Beste Nachwuchsdarstellerin. Heute ist sie selbst erstaunt über den fulminanten Karrierestart. «Berühmt werden, Schauspielerin sein – das wollte ich ja eigentlich gar nicht.» Und sie lacht, als fasse sie es nicht, dass sie wirklich Popkultur und Filmgeschichte schrieb.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Der Preis der Freiheit

Aber Darling auf Lebenszeit? Mais non – darauf hat Mademoiselle keine Lust. Auch nicht auf einen dritten «La Boum»-Film. Mit 16 kauft sie sich aus ihrem ­Vertrag frei, für eine Million Francs. Während andere Teenies für ein Moped sparten, kaufte Sophie Marceau sich Selbstbestimmung. «Ich fühlte mich damals gefangen, in der Falle», erklärt sie heute. «Aber es gibt immer einen Ausweg. Man kann Nein sagen – und ich war bereit, die Konsequenzen zu tragen.»

Sophie Marceau behielt immer ihren eigenen Kopf: Nach Drehs mit den «Grossen» wie Gérard Depardieu und Jean-Paul Belmondo trifft sie mit 18 Jahren den polnischen Skandalregisseur Andrzej Żuławski. Nach dem wilden Liebesdrama «Liebe und Gewalt» wird der damals 44-Jährige ihr langjähriger Lebenspartner, später auch der Vater ihres Sohnes Vincent. Was toute France aber 1986 nach Luft schnappen lässt, ist, dass sie im Film «Abstieg zur Hölle» eine erotische Beziehung mit Claude Brasseur einging – ausgerechnet ihrem Filmvater aus «La Boum»! Sophie hatte mit diesem Knall drastisch klar­gemacht: Sie war endgültig nicht mehr jedermanns kleine Tochter.

Von Hollywood will sie nichts wissen

Von Frankreich aus erobert sie nun die Welt. Ihre Rolle als Prinzessin Isabelle in Mel Gibsons «Braveheart» wird 1995 zum internationalen Triumph. Nach «Anna Karenina» kommt 1999 der Ritterschlag: Sophie Marceau spielt an der Seite von Pierce Brosnan als 007 die gefährliche Elektra King, in «Die Welt ist nicht genug». Aber Bond-Girl? Vorsicht! «Ich mag das Wort nicht, weil ich kein Bond-Girl bin», kommentiert sie. «Ich spiele den Bösewicht!» Der Traumfabrik Hollywood kann sie nicht viel abgewinnen. Klar, wenn man mit 13 schon erlebt, dass ­eigene Träume Realität werden …

«Hollywood ist ein System», erklärte sie. «Und ich passe nicht gut in Systeme.» Sie probiert sich lieber weiter in Europa aus, bringt uns in «LOL» zum Lachen oder führt Regie in «Sprich mit mir von Liebe».

Diskretes Familienleben

Apropos: Auch in der Liebe geht Sophie Marceau ihren eigenen Weg. Nach 17 Jahren trennt sie sich von Żuławski. Ihr neuer Partner ist der US-Produzent Jim Lemley, er wird Vater ­ihrer Tochter Juliette. Für Schlagzeilen sorgt dann ihre Beziehung zu Frankreichs Schauspielstar Christopher Lambert. Mit dem «Highlander»-Star tritt sie in den sieben Jahren ihrer Beziehung auch zweimal gemeinsam vor die Kamera. «Wenn ich diesen Menschen liebe, dann will ich doch alles mit ihm zusammen machen!», erklärte sie damals. «Eine Paarbeziehung ist für mich wie eine Reise.» In ihren Augen mache es keinen Unterschied, ob man sich mit 14 oder 40 verliebe. «Es passiert mit derselben Verletzlichkeit und Energie.»

Spurlos vergeht die Zeit aber nie. Passenderweise zeigte sich Sophie Marceau vor kurzem in «LOL 2.0» als werdende Grossmutter. «Tja, shit happens!», so ihr Kommentar dazu. «Heute dreht sich so viel um das Aussehen, um Schönheit, Looks, Jugend», kritisiert sie. Sie hin­gegen wolle sich mit jedem Jahr ver­ändern und wachsen. «Solange ich meinen Kopf und meinen Körper so benutzen kann, wie ich will, gehts mir mit dem Altern gut.» Ihr Ziel hat sie klar definiert: «Ich möchte eine glückliche alte Frau sein, dafür gebe ich mir alle Mühe!»

Frei und gelassen

Sophie Marceau verlässt sich nicht darauf, dass das Leben sie gut behandelt. Sie tut lieber etwas dafür: Sie arbeitet, widerspricht, liebt, trennt sich, verliebt sich erneut. Oder ist, wie jetzt ­gerade, auch mal als Single unterwegs. Mit «La Boum» hat sie längst Frieden geschlossen: «Der Film ist ein Geschenk», sagt sie, «an dem man manchmal schwer zu tragen hat.»

Liebe Sophie, mit der Gelassenheit klappt es schon wunderbar. Wir feiern dich nicht nur zum Sechzigsten. Sondern weil du schon so früh vorgemacht hast, wie befreiend ein beherztes Nein sein kann.