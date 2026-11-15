Sie suchte nicht nach Ruhm, sondern nach ­wahrer Liebe. Dennoch wurde sie zum grossen Filmstar. Und verschwand plötzlich.

Darum gehts Tuesday Weld wurde in den 60ern und 70ern zum Filmstar

Nach früher Not lehnte sie Rollen ab und suchte Selbstbestimmung

Nach drei Ehen zog sie sich für zwei Kinder zurück und fand Ruhe

Dominik Hug

Das Gesicht bleich, die Aura mysteriös: Tuesday Weld wirkte stets ein bisschen wie ein Engel, wenn sie auf der Leinwand erschien.

In den 60er- und 70er-Jahren gehörte sie zu den grössten Filmstars, bezauberte an der Seite von Legenden wie Steve McQueen (†50) in «The Cincinnati Kid» oder Robert De Niro (83) in «Es war einmal in Amerika» ein Millionenpublikum.

Hinter der geheimnisvollen Erscheinung verbarg sich freilich eine fragile Seele, die früh lernen musste, was Verant­wortung und harte Arbeit bedeuten. Geboren 1943, verlor Tuesday bereits im Alter von drei Jahren ihren geliebten ­Vater. Die Mutter machte das Mädchen mit dem puppen­haften Aussehen zum Kinder­model, um etwas Geld zu verdienen. Als Teenager litt sie ­unter dem Druck, die Ernährerin der ­Familie zu sein. «Ich konnte nie Kind sein», erinnert sie sich. Das war der Hauptgrund, warum aus der jungen Frau bald die kompromisslose und eigenwillige Rebellin wurde, die sich keinen Regeln beugen wollte.

Romanze mit Elvis Presley

Tuesday Weld lehnte immer wieder wichtige Rollen ab. So hätte sie in Klassikern wie «Lolita», «Bonnie und Clyde» oder «Rose­mary’s Baby» mitspielen sollen. Doch das interessierte sie nicht. Sie würde gar nie ein Star sein wollen, sagte sie schon früh. «Wenn man sein ganzes Leben damit verbringt, andere Leute glücklich zu machen, steht man am Ende mit nichts da. Ich muss zuerst mich selbst glücklich machen.»

Und dazu gehörte ihre Suche nach Liebe und Geborgenheit, die sie als Kind nie erfahren hatte. Ihre Romanze mit Elvis Presley († 42) dauert nur kurz. Später zerbrechen drei Ehen, darunter jene mit Comedy-Idol Dudley Moore († 66) und Geiger Pinchas Zukerman (78). Erfüllung findet sie schliesslich in der Rolle als Mutter von zwei Kindern. Ihnen zuliebe hört sie praktisch ganz auf mit der Schauspielerei, zu öffentlichen Auftritten lässt sie sich nur noch selten überreden.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten lebt die heute 83-Jährige weit entfernt vom Blitzlichtgewitter Hollywoods. In der Stille ihres privaten Rückzugsortes hat sie endlich inneren Frieden gefunden. Schaut sie heute in den Spiegel, sieht sie keine verblasste Leinwanddiva, sondern eine starke und authentische Frau, die mutig ihren ganz eigenen Weg gegangen ist.