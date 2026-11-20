Im knappen Badeanzug wurde Bo Derek Ende der 70er-Jahre zur ultimativen «Traumfrau». Fast ein halbes Jahrhundert ist das her. Am Freitag feiert die «10 von 10» ihren 70. Geburtstag.

Darum gehts 80er-Jahre-Ikone Bo Derek wird 70

Ihr Schauspielerfolg war nur von kurzer Dauer

Heute lebt sie ein ruhiges Leben mit ihrem Ehemann

Sophie Ofer Redaktorin People

Durch ihre Rolle in «Zehn – Die Traumfrau» (1979) wird die damals 22-jährige Bo Derek über Nacht zum Star und bekommt den Ruf des Sexsymbols auferlegt.

Sie gilt damals als eine der schönsten Frauen der Welt. Unvergessen bleibt die Szene, in der sie im Badeanzug und mit geflochtenen Zöpfen in Zeitlupe die Brandung entlangläuft.

Schauspielerfolg fand ein schnelles Ende

Im Film wird sie das Fantasieobjekt eines rund 20 Jahre älteren Mannes in seiner Midlife-Crisis. Später betrügt er seine Frau mit ihr. Die Komödie will der oberflächlichen High Society den Spiegel vorhalten – Bo Derek wird indessen zum Inbegriff weiblicher Attraktivität. Der Film spielt allein in den USA rund 75 Millionen Dollar ein. Für ihre Darstellung wird sie bei den Golden Globes 1980 als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.

Allerdings konnte Derek ihren Erfolg nicht lange aufrechterhalten. In den 80er-Jahren spielte sie unter der Regie ihres damaligen Ehemanns John Derek (1926–1998) die Hauptrolle in mehreren Filmen, die von der Kritik zerrissen wurden, darunter «Tarzan – Herr des Urwalds» (1981) und «Ekstase» (1984). John Derek setzte in ihnen stark auf freizügige Aufnahmen seiner Frau. Bo Derek erhielt mehrfach eine Nominierung für die «Goldene Himbeere» als schlechteste Schauspielerin. Ab den 90er-Jahren war sie meist nur noch in TV-Produktionen zu sehen.

Heute führt sie ein ruhigeres Leben

Am Freitag, den 20. November, feiert Bo Derek ihren 70. Geburtstag. «Zehn – Die Traumfrau» ist 47 Jahre her. Hollywood hat sie schon lange fast vollständig den Rücken gekehrt. Doch privat fand Derek ihr Glück. Heute lebt sie ein ruhiges Leben auf ihrer Farm im kalifornischen Santa Ynez nahe Santa Barbara, zusammen mit ihrem Ehemann John Corbett (65). Die beiden sind seit 2002 ein Paar. 2020, also nach 18 Jahren Beziehung, gaben sie sich im kleinen Kreis das Jawort. Auf ihrer Farm leben drei Deutsche Schäferhunde und fünf Pferde. Kinder hat Derek keine.

Die 70-Jährige liebt Pferderennen und teilt häufig Aufnahmen von Events wie dem Breeders' Cup.

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Ausserdem setzt sie sich leidenschaftlich für den Schutz des Regenwaldes, für Umweltpolitik, den Tierschutz und die Bekämpfung der Wilderei ein.

So beschaulich war es nicht immer

Bo Derek wurde 1956 als Mary Cathleen Collins in Long Beach, Kalifornien, geboren. Sie war erst 16, als sie den 30 Jahre älteren Regisseur John Derek kennenlernte. Um mit der Teenagerin zusammenzusein, beendete er seine Ehe mit «Denver-Clan»-Star Linda Evans (heute 84). Danach ging er mit Bo nach Westdeutschland, um der Strafe wegen Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen zu entgehen, die ihm in Kalifornien drohte. 1976 heiratete der damals 49-Jährige dann die 19-jährige Bo in Las Vegas. Die beiden waren bis zu John Dereks Tod 1998 ein Ehepaar. «Wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit 17 mit einem 46-jährigen Mann zusammen war, habe ich sehr gemischte Gefühle», sagt sie im «Variety»-Interview.