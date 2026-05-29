Der älteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt hat offiziell beantragt, den Nachnamen seines Vaters abzulegen. Beruflich nutzt der Hollywood-Spross schon länger nur noch den Namen seiner Mutter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maddox Jolie-Pitt beantragt offiziell Namensänderung in Maddox Jolie

Er verwendet den Nachnamen «Pitt» seit Jahren nicht mehr

2006 von Brad Pitt adoptiert, doch Verhältnis gilt als angespannt

Maddox Jolie-Pitt (24) möchte künftig ganz offiziell nur noch Maddox Jolie heissen: Der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) hat laut «TMZ» einen offiziellen Antrag auf Namensänderung eingereicht, um den Nachnamen seines Vaters abzulegen.

Der 24-Jährige reichte demnach den entsprechenden Antrag ein, um den Doppelnamen «Jolie-Pitt» vollständig zu streichen. Sollte der bewilligt werden, würde er künftig offiziell als «Maddox Chivan Jolie» geführt.

Beruflich schon länger kein «Pitt» mehr

Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Bereits seit einiger Zeit nutzt der 24-Jährige nur noch den Nachnamen seiner Mutter.

In der Öffentlichkeit und in beruflichen Projekten trat er zunehmend nur noch als Maddox Jolie auf – unter anderem in den Credits einzelner Film- und Produktionsprojekte im Umfeld seiner Mutter, etwa beim Film «Couture».

Er ist nicht das einzige Kind des ehemaligen Hollywood-Paares, das sich öffentlich oder offiziell den Nachnamen Pitt ablegte. Auch seine Geschwister Shiloh und Zahara haben in den vergangenen Jahren Schritte unternommen, um den Namen ihres Vaters nicht mehr zu nutzen. Vivienne wurde ebenfalls öffentlich ohne den Doppelnamen geführt, unter anderem auf einem Theaterprogramm eines Broadway-Projekts, an dem sie beteiligt war.

Angespanntes Verhältnis

Maddox wurde 2002 in Kambodscha von Angelina Jolie adoptiert und war das erste Kind der Schauspielerin. Er gilt als einer ihrer engsten Vertrauten und arbeitete in den vergangenen Jahren auch hinter den Kulissen mehrerer ihrer Filmprojekte mit, unter anderem im Produktionsbereich sowie zeitweise als Assistent bei Dreharbeiten.

Das Verhältnis zu Brad Pitt gilt seit Jahren als angespannt – insbesondere im Zusammenhang mit der Trennung der Eltern und verschiedenen Vorwürfen.

Brad Pitt und Angelina Jolie galten als das Traumpaar Hollywoods. Doch 2016 trennten sie sich. Als Auslöser gilt ein Vorfall bei einem Flug, bei dem Pitt alkoholisiert gewesen sein soll und es mutmasslich zu Handgreiflichkeiten kam. Ihr damals 15-jähriger Sohn Maddox soll sich für seine Mutter eingesetzt haben. Pitt habe sich daraufhin in Rage auf Maddox gestürzt. Offenbar soll es dabei auch zu Körperkontakt gekommen sein. Das FBI prüfte den Vorfall wegen möglicher Kindesmisshandlung – stellte die Ermittlungen jedoch ein.