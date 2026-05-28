Knox Jolie-Pitt zeigte sich kürzlich mit einer neuen Haarfarbe, die definitiv auffällt. Auch sein Look kann kaum übersehen werden. Während er sich als 17-Jähriger ausprobiert, hagelt es online Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Knox Jolie-Pitt präsentiert sich mit orangefarbenen Haaren und Tiger-Boxershorts

17-Jähriger kombiniert auffälligen Look mit sportlicher Muay-Thai-Kleidung

Im Netz Spaltung: Lob für Stil, aber auch harsche Kritik

Die Kinder von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) leben sich gerne aus, vor allem, wenn es um ihr Äusseres geht. Vergangenen Herbst zeigte sich Tochter Shiloh Jolie (20) mit Lippenpiercing, während ihr Bruder Knox (17) eine rosa Haarpracht auf dem Kopf trug.

Jetzt zeigt er sich erneut mit bunten Haaren und diesmal entschied er sich für die sommerliche Farbe Orange. Die Haarfarben werden für den jungen Mann zum sichtbarsten Ausdruck seiner Selbstfindung im permanenten Blick der Öffentlichkeit. Doch hinter diesen Bildern steht mehr als nur Styling. Knox Jolie-Pitt hat sich eine zweite, deutlich bodenständigere Seite aufgebaut, die wenig mit Hollywood-Glamour zu tun hat und als ein Weg zwischen spielerischem Ausprobieren und stiller Rebellion gelesen werden kann.

Tigerprint und bunte Haare

Zu seinem neuen Look präsentiert sich Knox Jolie-Pitt in Boxershorts mit Tigerprint. Nein, nicht nur Tigermuster, sondern unzähligen Tigerköpfen als Muster. Mit dem Tigerprint und den orangen Haaren bleibt er sich insofern treu, dass er sein Outfit gerne an seine Haare anpasst. Oder zumindest fast. Knox ist leidenschaftlicher Muay-Thai-Kämpfer und die Shorts sind für diesen Sport völlig normal.

In Los Angeles trainiert er intensiv, soll sportlich stark aufgeholt haben und hat letztes Jahr dabei Medaillen gewonnen. Mittlerweile leitet er eigene Trainingsgruppen und bringt sich im Kampfsportumfeld aktiv ein. Ein klarer Kontrast zur bunten, schnellen Bildwelt seiner öffentlichen Auftritte.

Auch künstlerisch hat er bereits Erfahrungen gesammelt. 2016 war der Promi-Sprössling als Synchronsprecher im Animationsfilm «Kung Fu Panda 3» zu hören – ein früher, punktueller Ausflug in die Filmwelt seiner Eltern, der jedoch nicht in eine klassische Kinderstar-Karriere mündete.

Der millionenschwere Teenager wächst in einer der bekanntesten Filmfamilien der Welt auf, hält sein Privatleben aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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«Cool» oder «bescheuert»?

Im Netz sind sich Fans uneinig darüber, was sie von der neuen Haarfarbe von Knox halten sollen. Einige positive Kommentare feiern seinen Look, andere betonen, dass es nur Haare seien und er trotz gewöhnungsbedürftiger Haarfarbe immer noch «cool» aussehe. Ein User auf X meint: «Knox trägt diese knallorangen Haare mit unglaublicher Selbstsicherheit und Stil!» Eine andere Nutzerin findet: «Ich meine… er ist 17, grell-orangefarbenes Haar passt ehrlich gesagt total zu dem Alter, ehrlich.» Weiter wird argumentiert, dass man nicht so schockiert reagieren sollte, schliesslich seien es «nur Haare».

Andere sehen das allerdings ganz anders. «Nepo-Babys (Kinder von berühmten Personen, Anm.d.Red.) denken, sie hätten genug Aura (Jugendwort für «Ausstrahlung», Anm.d.Red.), um diesen Scheiss durchzuziehen, dabei sehen sie in Wirklichkeit nur bescheuert aus.» Viele Kommentare gehen direkt auf Knox los und beleidigen ihn sogar direkt, bezeichnen ihn als ein «Das» und regen sich über Angelina Jolie auf, dass sie ihrem Kind nicht verbietet, so durch die Gegend zu laufen.