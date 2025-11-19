Liedermacher Konstantin Wecker macht wieder von sich Reden. Allerdings nicht durch seine Musik – sondern mit einem Skandal sondergleichen. Vor vierzehn Jahren soll er eine Beziehung gehabt haben. Mit einem fünfzehnjährigen Mädchen.

Darum gehts Konstantin Wecker hatte Affäre mit einer Minderjährigen

Wecker manipulierte das Mädchen durch Komplimente und Zukunftsversprechen

Beziehung dauerte eineinhalb Jahre, als das Mädchen 15 und Wecker 63 war

Silja Anders Redaktorin People

Es ist das Jahr 2011, sie war fünfzehn Jahre alt, er 63. Sie drückte fleissig die Schulbank, während er auf der grossen Bühne stand. Die Rede ist nicht von Enkelin und Grossvater. Sondern von Liedermacher Konstantin Wecker (heute 78) und einer heute erwachsenen Frau. Von der «Süddeutschen Zeitung» wird sie in einer gross angelegten Recherche Johanna genannt.

Zum besagten Zeitpunkt war Johanna minderjährig. Nun enthüllt sie, dass sie eine Beziehung mit dem bekannten Musiker hatte – und noch heute in Therapie deswegen geht, das Trauma ist zu gross.

Was ist passiert?

Im Zeitraum von 2011 bis 2012 soll Konstantin Wecker die junge Johanna nach einem Konzert kennengelernt haben. Es folgen tägliche Kontakte, Telefonate, Textnachrichten. Noch fasst Wecker die 15-Jährige nicht an. Ärgert sich aber in Nachrichten an Johanna darüber, dass der Altersunterschied so gross sei. Schreibt: «Und wenn ich 20 wäre, dürfte ich das alles.» Denn er beichtet ihr, dass er «vor Geilheit» fast zerspringe, wenn er nur ihren Namen lese. Johanna wird 16 Jahre alt. Und die beiden werden intim.

Persönlich: Konstantin Wecker Konstantin Wecker wurde am 1. Juni 1947 in München geboren. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Liedermachern, ist ausserdem Komponist, Autor und Schauspieler. 1995 sass Wecker mehrere Monate wegen Kokainkonsum und -besitz im Gefängnis. Im Laufe der Jahre litt er immer wieder an Alkoholsucht. Heute leidet er an Nervenschäden, kann dadurch kaum noch Klavier spielen. Konstantin Weckers Liedtexte sind häufig gesellschaftskritisch und links-idealistisch. imago/Future Image Konstantin Wecker wurde am 1. Juni 1947 in München geboren. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Liedermachern, ist ausserdem Komponist, Autor und Schauspieler. 1995 sass Wecker mehrere Monate wegen Kokainkonsum und -besitz im Gefängnis. Im Laufe der Jahre litt er immer wieder an Alkoholsucht. Heute leidet er an Nervenschäden, kann dadurch kaum noch Klavier spielen. Konstantin Weckers Liedtexte sind häufig gesellschaftskritisch und links-idealistisch. Mehr

Depressionen und Trauma

Johanna spricht gegenüber der «SZ» von Manipulation und Machtgefälle. Nach dem ersten Geschlechtsverkehr fängt sie an, Depressionen zu haben. Die Diagnose lautet: rezidivierende depressive Störung, wiederkehrende Episoden. Diese hören nach der eineinhalb jährigen Beziehung zu Wecker nicht auf. 2019, sieben Jahre später, befindet sich Johanna in einer psychiatrischen Klinik für einen mehrwöchigen Aufenthalt. In der Sendung «Domian Reloaded» von WDR-Moderator Jürgen Domian (67) spricht ein 37 Jahre alter Mann über seine Beziehung mit einer 15-Jährigen. Und die Erinnerungen kommen bei Johanna wieder hoch. Sie möchte eine Aussprache mit Konstantin Wecker. Doch laut ihrer Aussage erreicht sie ihn nicht.

Hilfe bei sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt Bist du von sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt betroffen oder kennst eine betroffene Person? Hier findest du Unterstützung: Opferhilfe Schweiz: Hilfe bei sexueller, psychischer oder physischer Gewalt. Castagna: Anlaufstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer. BIF Beratungsstelle für Frauen: Hilfe bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft Bist du von sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt betroffen oder kennst eine betroffene Person? Hier findest du Unterstützung: Opferhilfe Schweiz: Hilfe bei sexueller, psychischer oder physischer Gewalt. Castagna: Anlaufstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer. BIF Beratungsstelle für Frauen: Hilfe bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft Mehr

Manipulation und Love-Bombing

Das Machtverhältnis ist unausgeglichen zwischen den beiden. Er, der erfahrene, ältere Mann. Sie, das unerfahrene Schulmädchen. Wenn sie sich darüber beschwert, dass er so weit weg sei, nennt er sie kindisch. Gleichzeitig überschüttet er sie mit Komplimenten, würde sie am liebsten in eine Burka hüllen, damit andere Männer sie nicht anschauen könnten. Er spricht laut Johanna davon, sich mit ihr eine Zukunft in Italien aufzubauen. Sie gibt zu, zu dieser Zeit «sehr liebesbedürftig» gewesen zu sein. Konstantin Wecker habe die richtigen Worte gewählt, damit Johanna ihm vertraut. Als wäre die Beziehung mit einer Minderjährigen nicht schon traumatisch genug, war Wecker damals sogar verheiratet, ist nach wie vor mit seiner Frau zusammen.

Was ist Love Bombing? Bei Love Bombing handelt es sich um eine manipulative Verhaltensweise, bei der eine Person ihr Gegenüber zu Beginn einer Beziehung mit übermässiger Aufmerksamkeit, Geschenken und Zuneigung überschüttet, um emotionale Abhängigkeit zu erzeugen. Ziel ist es oft, Kontrolle auszuüben und das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen. Love Bombing ist schwer zu erkennen, es ist eine Form von emotionalem Missbrauch. Bei Love Bombing handelt es sich um eine manipulative Verhaltensweise, bei der eine Person ihr Gegenüber zu Beginn einer Beziehung mit übermässiger Aufmerksamkeit, Geschenken und Zuneigung überschüttet, um emotionale Abhängigkeit zu erzeugen. Ziel ist es oft, Kontrolle auszuüben und das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen. Love Bombing ist schwer zu erkennen, es ist eine Form von emotionalem Missbrauch. Mehr

Konstantin Wecker reagiert

Konstantin Wecker wird von der «SZ» mit den Vorwürfen konfrontiert. Sein Anwalt lässt verlauten: «Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten. Ebenso möchte ich bei meinen Fans und Anhängern um Entschuldigung bitten, dass meine Musik erneut in meinem Leben nicht das einzige ist, womit sie sich beschäftigen.»

Der Liedermacher erklärt, dass er zum besagten Zeitpunkt viel Alkohol konsumiert habe. So gut sich Johnna auch noch an die Zeit mit Konstantin Wecker erinnern mag, so verschwommen ist die Erinnerung des Musikers. Er sagt, er sei «nicht Herr seiner Sinne» gewesen. Über seinen Anwalt lässt er verlauten, seiner Erinnerung nach keine strafbaren Handlungen begangen zu haben.

Wie geht es nun weiter?

Was jetzt passiert, ist unklar. Johanna wünscht sich jedoch, dass Wecker Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Ihr ist es wichtig, nun öffentlich darüber zu sprechen. «Für die 15-Jährige», die sie damals gewesen sei, erklärt sie. Auch ist noch nicht geklärt, ob die Angelegenheit für Wecker rechtliche Konsequenzen haben wird.