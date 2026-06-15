Julie Depardieu und Philippe Katerine posieren mit ihren beiden Söhnen Billy und Alfred bei einem Festival in Monte-Carlo. Die Enkelkinder von Schauspieler Gérard Depardieu wirken dabei ziemlich von der Rolle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gérard Depardieus Enkel viral nach Premierenauftritt in Paris am Sonntag

Fans kritisieren: «Sind die alle besoffen oder was?»

Video erreichte 16 Millionen Aufrufe innert weniger Stunden

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel um die Enkelkinder von Schauspieler Gérard Depardieu (77): Am Sonntag sind Billy (15) und Alfred (14), die Söhne von Julie Depardieu (52) und Philippe Katerine (57), bei der Premiere der TV-Serie «Die letzten Tage des Charles Baudelaire», in der ihre Eltern mitspielen. Auf dem roten Teppich kommt es zu einer Szene, die im Netz wild diskutiert wird.

Gut gelaunt tritt die Familie ins Blitzlichtgewitter. Zu gut gelaunt, finden die Fans. Im Netz geht ein Video ihres Auftritts viral. «Sind die alle besoffen oder was?», lautet der Kommentar mit den meisten Likes. Die anderen Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung. «Das ist total peinlich und unangenehm. Die Kinder wirken wie in Trance, mit Eltern, die sie festhalten müssen.» Über 16 Millionen Mal wurde das Video innert 24 Stunden angeschaut.

Zwei unterschiedliche Brüder

Während sich der 15-jährige Billy im Rampenlicht sehr wohlzufühlen scheint, wirkt sein ein Jahr jüngerer Bruder Alfred verlegen, fast schon peinlich berührt. «Wenn einer der Söhne für die Öffentlichkeit geboren wurde, fragt sich der andere, warum er dort ist», schreibt ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer gibt ihm recht: «Der zweite Sohn scheint sich mit der Exzentrik seines Bruders unwohl zu fühlen.»

Dass Billy sich vor den Kameras wohlfühlt, kommt nicht von ungefähr. 2023 spielte er in «Das Geheimnis der Prinzessin von Carignan» mit, nachdem er schon 2016 im Musikvideo seines Vaters zu «Moment parfait» zu sehen war. Es folgten weitere Auftritte in den Clips «Bonhommes» und «Blond». Für seinen Bruder Alfred hingegen ist das Leben in der Öffentlichkeit Neuland.