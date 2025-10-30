Tiktokerin Kaelin ist tot. Die Influencerin blieb bis zuletzt hoffnungsvoll und wurde im Kreis ihrer Familie liebevoll verabschiedet.

1/4 Kaelin Bradshaw war eine 29-jährige Influencerin aus Amerika. Auf dem Account der Verstorbenen gab ihr Mann bekannt, dass sie am 27. Oktober verstorben sei. Foto: Instagram

Darum gehts Tiktokerin Kaelin Bradshaw stirbt mit 29 Jahren an seltener Krebsart

Ehemann teilt emotionales Video über ihren tapferen Kampf gegen Krebs

Kaelin verstarb am 27. Oktober 2025 um 1 Uhr morgens

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Tiktokerin Kaelin Bradshaw (†29) verstarb am 27. Oktober 2025. Ihr Ehemann hat nun zwei Tage später bekannt gegeben, dass die Influencerin ihren Kampf gegen Krebs verloren hat. Die Amerikanerin erkrankte an einer seltenen Krebsart namens Cholangiokarzinom. Es handelt sich um eine seltene Form von Gallengangkrebs.

Diese Krankheit tritt laut der Mayo Klinik in Minnesota normalerweise bei Menschen über 50 Jahren auf und betrifft die Gänge, die die Leber mit der Gallenblase und dem Dünndarm verbinden.

Ein schwerer Abschied

In einem emotionalen Video auf dem Tiktok-Kanal seiner verstorbenen Frau teilte Andrew Bradshaw mit, wie tapfer Bradsha bis zuletzt gekämpft hatte: «Als sie die Diagnose erhielt, war sie zutiefst erschüttert – aber gleichzeitig fest entschlossen. Sie gab mir und unserer Familie das Versprechen, niemals aufzugeben und mit aller Kraft zu kämpfen.» Dieses Versprechen habe sie auch gehalten, so Andrew Bradshaw. Doch nach über einem Jahr sei ihr Körper am Ende seiner Kräfte gewesen und habe den Kampf gegen die fortgeschrittene Krankheit nicht mehr führen können.

Am Montagmorgen um ein Uhr sei Kaelin Bradshaw in Andrews Armen verstorben. «Sie musste nicht leiden», schrieb er. «Ihr Zimmer war erfüllt von der Liebe unserer ganzen Familie. Sie war umgeben von den Menschen, die sie am meisten liebten – und das war während ihrer gesamten Krankheit so. Wir waren immer an ihrer Seite, auch wenn die Kamera lief. Keinen einzigen Moment musste sie allein durchstehen.»