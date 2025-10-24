Schauspielerin Isabelle Tate ist mit nur 23 Jahren an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit gestorben. Sie hatte gerade erst ihre erste Rolle in «9-1-1: Nashville» ergattert, bevor sie am 19. Oktober verstarb.

Isabelle Tate (†23) stirbt an seltener Charcot-Marie-Tooth-Krankheit

Tate stand am Beginn einer vielversprechenden Karriere in «9-1-1: Nashville»

CMT betrifft auch Country-Musiker Alan Jackson, der seinen Bühnenrückzug ankündigte

Die tragische Nachricht vom Tod der aufstrebenden Schauspielerin Isabelle Tate hat die Unterhaltungsbranche erschüttert. Wie People.com berichtet, verstarb die 23-Jährige am 19. Oktober an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

Isabelle Tate, die kürzlich ihren Abschluss an der Middle Tennessee State University gemacht hatte, stand am Beginn einer vielversprechenden Karriere. Ihre erste Rolle in der Serie «9-1-1: Nashville» sollte ihr Durchbruch werden. Doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Familie bittet um Respekt für ihre Privatsphäre

Die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT) ist eine seltene, fortschreitende Erkrankung, die laut der Charcot-Marie-Tooth Association zu Muskelschwäche, Sensibilitätsstörungen und Komplikationen in mehreren Organsystemen führt. Diese Symptome beeinträchtigen oft das Gleichgewicht, den Gang und die Feinmotorik der Betroffenen.

Tates Talent-Agentur, The McCray Agency, teilte die traurige Nachricht in den sozialen Medien mit und bat um Respekt für die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit. Gleichzeitig riefen sie zu Spenden für die CMTA auf, um das Andenken an Isabelle Tate zu ehren.