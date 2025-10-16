Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot (91) kämpft mit einer schweren Krankheit. Das schreibt die Zeitung «Nice Matin». Demnach habe sie ihr Zuhause in Saint-Tropez verlassen und in ein Privatspital in Toulon übersiedeln müssen. Dort habe sie sich gemäss der Zeitung «im Rahmen einer schweren Erkrankung einer Operation unterzogen». In einigen Tagen soll sie aus dem Spital entlassen werden können, ihr Zustand sei jedoch weiterhin besorgniserregend.
Die Meldung über ihren bereits dreiwöchigen Spitalaufenthalt hat auch der französische Journalist Clément Garin auf X aufgegriffen.
Sie ging nach 20 Jahren in Rente
Brigitte Bardot feierte ihren grossen Durchbruch 1956 mit dem Film «…und immer lockt das Weib». Der Film machte sie zum internationalen Sex-Symbol und zur absoluten Stilikone. In ihrer 20-jährigen Karriere hat sie knapp 50 Kinofilme gedreht. 1973, im Alter von 39 Jahren, zog sich Bardot aus dem Filmgeschäft zurück.
Seither widmete sie sich voll und ganz ihrer Leidenschaft, dem Tierschutz. 1986 gründete sie die Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals. In den vergangenen Jahren machte sie nicht nur wegen ihres Einsatzes für die Tierwelt von sich Reden, sondern auch mit ihren politischen Aussagen. Mit denen machte sie sich nicht nur Freunde. Insbesondere zum Thema Migration fand sie klare Worte – für diese wurde sie dann auch juristisch belangt. 15’000 Euro musste sie 2008 wegen Volksverhetzung bezahlen.
