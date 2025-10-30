Der ehemalige Kinderstar Floyd Myers Jr., bekannt aus «Fresh Prince of Bel-Air», ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Laut seiner Mutter erlag er am Mittwochmorgen in Maryland einem Herzinfarkt, nachdem er bereits länger mit Herzproblemen gekämpft hatte.

Der ehemalige Kinderstar Floyd Myers Jr. ist tot. Gegenüber dem US-Promiportal «TMZ» bestätigte seine Mutter den Tod des Schauspielers. Myers Jr. erlag demnach am Mittwochmorgen in seinem Haus in Maryland einem Herzinfarkt.

Myers' Mutter habe noch wenige Stunden vor seinem Ableben mit ihm gesprochen. Der frühe Tod sei trotz bekannter gesundheitlicher Probleme überraschend gekommen. In den vergangenen Jahren hatte Myers Jr. bereits drei Herzinfarkte erlitten.

Bekannt wurde Floyd Myers Jr. in den frühen 1990er Jahren durch seine Rolle als junger William Smith in der beliebten Sitcom «Fresh Prince of Bel-Air» (Deutsch: «Der Prinz von Bel-Air»). Dort spielte er an der Seite von Serienstar Will Smith (57). Im selben Jahr wirkte er auch in dem Fernsehfilm «The Jacksons: An American Dream» mit, wo er den jungen Marlon Jackson verkörperte.

«So sollte es nicht sein»

Neben seiner Schauspielkarriere engagierte sich Myers Jr. auch sozial. Er gründete die Organisation «The Fellaship Mens Group», die Männer bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.

Über sein Privatleben hielt sich der Schauspieler weitgehend bedeckt. Auf seinem Instagram-Profil teilte er gelegentlich Fotos mit seinen vier Kindern. Um die Beerdigungskosten zu decken, hat seine Schwester Tyree eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

In der Kampagne beschreibt Tyree ihren Bruder als «hingebungsvollen Vater, liebevollen Bruder und Freund, dessen Freundlichkeit, Lachen und Herzlichkeit jeden berührten, den er traf». Die Mutter des Verstorbenen brachte ihre Trauer in einem emotionalen Facebook-Post zum Ausdruck. Zu einem Foto von Myers Jr. mit seinen Kindern schrieb sie: «So sollte es nicht sein.»