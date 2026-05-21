Sheryl Crow erinnert sich an eine harte Zeit in ihrem Leben. Ausgerechnet in der Woche ihrer Trennung von Lance Armstrong wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Ausserdem erfuhr sie, dass ihr Ex bereits eine Neue hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sheryl Crow sprach über Brustkrebsdiagnose und Trennung von Lance Armstrong 2006

Diagnose und Trennung fielen in dieselbe Woche, geprägt von Trauer und Wut

Crow adoptierte später zwei Söhne: Wyatt (19) und Levi (15)

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Sheryl Crow (64) hat über eine besonders belastende Phase in ihrem Leben gesprochen, in der sich mehrere einschneidende Ereignisse überschnitten haben. Im Podcast «The Bobbycast» erinnert sie sich daran, dass sie ihre Brustkrebsdiagnose ausgerechnet in derselben Woche erhielt, in der ihre Beziehung zu Lance Armstrong (54) zerbrach.

«Ich war verlobt. Ich hatte drei wundervolle Stiefkinder. Ich wollte mit diesem Mann Kinder haben. Wir trennten uns. In derselben Woche, in der wir uns trennten, wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert und ich erfuhr, dass er sich mit einer wirklich berühmten Schauspielerin traf», schildert Crow rückblickend. Die Musikerin beschreibt diese Zeit als emotional extrem fordernd. Sie habe «etwa neun Monate voller Bestrahlung, Trauer und Wut» durchlebt.

Crow lernte eine wichtige Lektion

Die Sängerin berichtet zudem von einer prägenden Erkenntnis, die sie aus dieser schwierigen Zeit mitgenommen hat. Im Gespräch erinnert sie sich an eine Begegnung mit ihrer behandelnden Ärztin, die ihr nachhaltig im Gedächtnis geblieben sei: «Ich hatte eine wirklich stoische Onkologin, die buchstäblich wie meine Grossmutter aussah, aber eines der Dinge, die sie zu mir sagte, war: ‹Ich habe schon tausend Frauen mit Krebs hier gehabt, lass dir diese Lektion nicht entgehen.›»

Und eine Lektion habe sie tatsächlich gelernt: Im Zuge ihrer Brustkrebserkrankung sei ihr bewusst geworden, dass sie stets für andere da gewesen sei und sich selbst dabei vernachlässigt habe. Sie erkannte, dass sie «eine Fürsorgerin» war und sich immer zuletzt um die eigene Person gekümmert habe. «Mein Leben musste erst zum Stillstand kommen, damit ich an einen Punkt gelangte, an dem ich mir fragen konnte: ‹Okay, wer bin ich? Und warum tue ich, was ich tue? Liebe ich, was ich tue? Was soll ich eigentlich tun?›», so Crow.

Die Sängerin hat zwei Adoptivkinder

Sheryl Crow und Lance Armstrong verlobten sich im Oktober 2005, trennten sich jedoch bereits im Februar 2006. Armstrong heiratete im August 2022 Anna Hansen Armstrong. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Sohn Max und Tochter Olivia. Aus seiner ersten Ehe mit Kristin Richard stammen zudem drei weitere Kinder: Sohn Luke sowie die Zwillingstöchter Grace und Isabelle. Crow ist Mutter von zwei adoptierten Söhnen: Wyatt (19) und Levi (15).