Ungeschminkte Jennifer Lopez (57) begeistert ihre Fans

Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt auf Instagram und verzückt damit ihre Follower. Gleichzeitig muss sie mit einer neuen Lebenssituation klar kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Lopez (57) zeigt sich ungeschminkt und spricht über leeres Nest

Ihre Kinder Emme und Max (18) ziehen fürs College aus

Fans loben Lopez' Aussehen: «Wunderschön, umwerfend» und «Schönheit kommt von innen»

Saskia Schär Redaktorin People

Jennifer Lopez (57) ist nicht nur als Sängerin und Schauspielerin tätig, sondern hat auch ihre eigene Beauty-Brand. Für die zeigt sie sich in einem Instagram-Video nun ungeschminkt bei ihrer Hautpflege-Routine und kommt dabei auf das Thema Routinen im Allgemeinen zu sprechen. Der Grund: Ihre beiden Kinder Emme und Max (beide 18) gehen demnächst aufs College. Und Mama Lopez würden dann ihre Routinen helfen, wenn «ich ein leeres Nest habe, weine, an sie denke, mir Babyfotos von ihnen ansehe».

Sie freue sich über den neuen Lebensabschnitt ihrer Kinder, «aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass es auch für uns ein neuer Lebensabschnitt ist». Dies könne der Moment sein, «alte Träume wiederzubeleben, Dinge, die man zur Seite gelegt hat, während man die Kinder grossgezogen hat». Neue Rituale und Routinen könnten den Raum füllen, der mit dem Auszug der Kinder nun einhergehe. «Es ist eine beängstigende Zeit, eine Zeit des Umbruchs, in vielerlei Hinsicht ein Neuanfang – für sie sicherlich, aber auch für einen selbst.»

Doch ihre Fans bewegt ein anderes Thema, sie kommentieren unter dem Instagram-Video vor allem das Aussehen der Sängerin. «Wow, sie ist so schön ohne Make-up», «Wunderschön und umwerfend» oder auch «Was für eine Schönheit, was für eine Frau, was für eine Perfektion».

«Schönheit kommt von innen heraus»

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Ein weiterer Fan will wissen, wie es denn möglich sei, dass sie so aussehe, «als würdest du mit den Kokosnüssen auf die Uni gehen?» Lopez nennt ihre beiden Kinder tatsächlich Kokosnüsse. Mit ihnen hat sie in den Wochen vor der College-Abreise so viel Zeit wie möglich und einen «grossartigen Sommer» verbracht. Auf die Frage des Fans geht sie nicht ein, sagt aber bereits im Video: «Behaltet eure Routinen bei. Bleibt hydratisiert. Bleibt glücklich, bleibt freudvoll, bleibt produktiv. Das ist unser Motto bei JLO Beauty. Wisst ihr, Schönheit kommt von innen heraus.»