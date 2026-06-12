Mit Co-Star Brett Goldstein aus ihrem neuen Film «Office Romance» spricht Jennifer Lopez frei von der Leber und hält sich auch nicht zurück, wenn es um mögliche Sexualpartner geht. Denn mit einigen Männern aus Hollywood wäre J. Lo gern in die Kiste gesprungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Lopez spricht im Podcast über ihre Vorliebe für «True Romance»

Sie findet die Darsteller faszinierend und gesteht eine «dunkle Seite»

Im Film: 8 Stars wie Christian Slater, Patricia Arquette, Brad Pitt

Silja Anders Redaktorin People

Hat Jennifer Lopez (56) eine dunkle Seite – oder eine heimliche Vorliebe für böse Jungs? Es macht den Anschein, wenn man ihren Aussagen im Podcast von Brett Goldstein (45), «Films to be buried with», lauscht.

Lopez spielt in ihrem neusten Film «Office Romance» an der Seite von «Ted Lasso»-Star Brett Goldstein die toughe CEO einer Fluggesellschaft, die versucht, die Anerkennung ihres Vaters und der Geschäftsleitung zu gewinnen. Brett Goldstein spielt den Anwalt des Unternehmens, und es kommt, wie es kommen muss: Die beiden arbeiten eng zusammen – und kommen sich näher.

Welcher Film erregt Jennifer Lopez?

In seinem Podcast sprechen der Brite und die Sängerin nun über allerlei Filme, über romantische Komödien, mit denen Jennifer Lopez viel Erfahrung hat, aber auch über schlüpfrigere Themen. Goldstein will von seiner Kollegin wissen: «Welchen Film fandest du erregend, bei dem du nicht sicher warst, ob du ihn erregend finden solltest?»

Daraufhin fragt Jennifer Lopez Goldstein, ob er sich an den Film «True Romance» erinnere. Der Film handelt von einer Prostituierten und ihrem Liebhaber, die durch ein Versehen an eine grosse Menge Drogen gelangen und somit die Mafia auf sich hetzen. Sämtliche Charaktere sind zwielichtig und gewalttätig, und Jennifer Lopez fragt sich während des Gesprächs mit Brett Goldstein, was ihre Vorliebe für den Film wohl über sie sagt.

Sexy ist eigentlich anders

Besonders pikant wird es, als sie über die Starbesetzung spricht. «Du hast Christian Slater, der in einem Plattenladen arbeitet und Halluzinationen von Elvis, gespielt von Val Kilmer, hat. Und dann hast du Patricia Arquette, die als Besetzung einer Prostituierten mit einem Herzen aus Gold nicht besser sein könnte, richtig?», so Lopez. Sie spricht weiter über die Rollen von Dennis Hopper und Christopher Walken, die ebenfalls mitspielen, und die «möglicherweise grossartigste Szene zwischen zwei Schauspielern aller Zeiten».

Brad Pitt spielt einen Kiffer, James Gandolfini einen Auftragskiller. Gary Oldman spielt den Zuhälter von Patricia Arquettes Charakter, der mit Rastas und grosser Narbe im Gesicht nicht unbedingt einem sexy Schönheitsideal entspricht. Jennifer Lopez sieht das jedoch anders und sagt ganz klar: «Ich hätte mit allen von ihnen Sex gehabt!»

Gleichzeitig gesteht sie jedoch, dass das eine Menge über sie sage, aber vielleicht eher «eine dunkle Seite von mir» zeige. Vor allem hätten es ihr die Performances der Schauspieler angetan. «Sie waren alle so verdammt gut in dem Film!» Dazu kann Brett Goldstein nur noch eines sagen: «Das ist eine exzellente Antwort!»