Deutscher TV-Star Jochen Busse mit 85 neu verliebt

Jochen Busse (85) hat in Köln nicht nur ein neues Zuhause in einem Altersheim gefunden, sondern auch eine neue Liebe. Seine neue Partnerin besuche ihn regelmässig und sei deutlich jünger als er.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jochen Busse, 85, lebt seit 15. Juni im Kölner Altersheim

Er ist neu verliebt und glücklich, wird besucht von Ex-Ehefrauen

Nach Aneurysma-OP bleibt er fit durch Yoga und Hula-Hoop

Fynn Müller People-Redaktor

Mit 85 Jahren hat Jochen Busse einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Der deutsche Schauspieler, TV-Star und Kabarettist, bekannt aus der TV-Sendung «7 Tage, 7 Köpfe», lebt seit dem 15. Juni im Kölner Nobel-Altersheim «Residenz am Dom». «Die Atmosphäre ist toll. Ich will hier bis zum Ende meines Lebens bleiben», sagt Busse gegenüber «Bild».

Dann packt der TV-Star aus, neu verliebt zu sein. «Ich bin glücklich», sagte der Entertainer strahlend. Die neue Partnerin an seiner Seite nennt er liebevoll «Fratz». Sie sei deutlich jünger als er und besuche ihn regelmässig in seinem neuen Zuhause.

Ex-Ehefrauen schauen ebenfalls vorbei

Nicht nur Busses neue Freundin kommt ihn im Altersheim besuchen. Auch seine Ex-Ehefrauen, zu denen er ein gutes Verhältnis pflegt, schauen wöchentlich bei ihm vorbei. «Ich bin nett. Und grosszügig. Das macht einen zu einem besseren Menschen. Damit schläft man auch gut», erklärt Busse.

Auch seine Gesundheit habe sich zuletzt verbessert. Kürzlich unterzog sich Busse einer vierstündigen Aneurysma-Operation in der Klinik für Gefässchirurgie in Köln-Porz. «Die OP ist super verlaufen. Ich habe grossen Respekt vor meinem Körper, wie ich das weggesteckt habe. Bin halt ein alter Yogi», erklärt er.

Seit seinem 40. Lebensjahr praktiziert er Yoga und bleibt durch tägliches Hula-Hoop-Training erstaunlich fit. Noch bis zu seinem 80. Lebensjahr habe er zudem jeden Tag einen Kopfstand gemacht.

Dank der erfolgreichen Operation bleiben ihm womöglich weitere Eingriffe erspart. In seiner neuen 60 Quadratmeter grossen Zweizimmerwohnung mit Balkon geniesst Busse den Komfort der Residenz am Kölner Dom, die neben hochwertiger Pflege auch kulinarische Highlights wie Doradenfilet mit Safran-Butter oder Ossobuco vom Kalb bietet.