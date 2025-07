1/8 Die US-Band Goo Goo Dolls erlebt zurzeit ein Revival ihres Songs «Iris» aus dem Jahr 1998. Das Phänomen ist keineswegs neu. Foto: Getty Images

Die Menschheit mag (noch) keine Zeitreisemaschinen erfunden haben, aber es gibt etwas, was einer solchen nahekommt: die Musik. Sie verbindet über die Zeit hinweg – zum Beispiel, wenn eine jüngere Generation einen Song aus der Jugendzeit ihrer Eltern für sich entdeckt. Das passiert gerade mit dem Song «Iris» der US-Band Goo Goo Dolls. Der Hit aus dem Jahr 1998 belegt zurzeit Platz 18 der globalen Spotify-Charts. Das ist bei weitem kein neues Phänomen. Auch diese Songs haben in den letzten Jahren ein Revival erlebt – hauptsächlich dank der sozialen Medien:

«Running Up That Hill» von Kate Bush (1985)

Der Song der britischen Sängerin Kate Bush (66) ging im Jahr 2022 dank der vierten Staffel der Netflix-Serie «Stranger Things» viral. Auf Spotify dominierte «Running Up That Hill». Er belegte nicht nur Platz 1 der globalen Charts, sondern schaffte es auch in vielen Ländern auf die Spitzenposition – darunter auch in der Schweiz. Gut ein Jahr später, nachdem die Staffel ausgestrahlt wurde, erreichte der Song 1 Milliarde Streams auf der Plattform und stellte somit einen Rekord auf. «Running Up That Hill» ist die erste Soloaufnahme einer Künstlerin aus den 1980er-Jahren, die diesen Meilenstein auf Spotify erreicht.

«Unwritten» von Natasha Bedingfield (2004)

Etwas Ähnliches erlebte die britische Sängerin Natasha Bedingfield (43). Ende 2023 kam die Liebeskomödie «Anyone But You» (Deutsch: Wo die Lüge hinfällt) mit Sydney Sweeney (27) und Glen Powell (36) in die Kinos. Ihr Song «Unwritten» war Teil des Soundtracks und ging deswegen auf Tiktok viral. Auf der Plattform machten Videos von grossen Menschenmengen die Runde, die ausgelassen zum Song mitsangen. In der Schweiz schaffte es «Unwritten» auf den vierten Platz der offiziellen Charts – und das rund zwanzig Jahre nach seiner Veröffentlichung.

«Forever Young» von Alphaville (1984)

Die zweite Single der Band aus Deutschland erlebte ihr Revival letzten Frühling. Besonders auf Tiktok ging der Song durch die Decke. Mittlerweile gibt es auf der Plattform über 6 Millionen Videos, die mit einem Ausschnitt aus «Forever Young» hinterlegt sind. Bei den Clips geht es oft um das Gefühl der Wehmut, das mit dem Älterwerden verbunden ist, oder es sind Gedenkvideos für verstorbene Berühmtheiten. Aber auch auf Spotify ist die Single erfolgreich. Anfang Juli knackte «Forever Young» die Marke von 1 Milliarde Streams. Der Erfolg führte dazu, dass Anfang Jahr eine neue Version des Klassikers veröffentlicht wurde – zusammen mit DJ David Guetta (57) und Sängerin Ava Max (31).

«Dreams» von Fleetwood Mac (1977)

Die Geschichte, wie dieser Song viral ging, ist wohl eine der skurrilsten: Alles begann mit Nathan Apodaca aus Idaho (USA), der zu «Dreams» auf seinem Skateboard die Strasse entlangfuhr und dabei einen Saft trank. Er veröffentlichte das Originalvideo im September 2020. Mittlerweile hat der Clip beinahe 100 Millionen Views und wurde sogar von Mick Fleetwood (78), dem Schlagzeuger von Fleetwood Mac, nachgestellt. Der Trend hat sich auch in den Streamingzahlen bemerkbar gemacht. «Dreams» schaffte es auf Platz 20 der globalen Spotify-Charts.

