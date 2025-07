So ausschweifend heiratete Stings Tochter auf Sizilien

In Noto auf Sizilien haben sich Fuschia Kate Sumner – Stings Tochter – und Max Wright das Jawort gegeben. Das pompöse Fest erstreckte sich über drei Tage – Strassenfest und Theateraufführung inklusive.

Darum gehts Stings Tochter Fuschia Kate Sumner hat auf Sizilien geheiratet

Dreitägige Feier mit Familie und Freunden in der Stadt Noto

Sting hielt eine herzliche und humorvolle Rede bei der Hochzeit

Als wichtigster Tag im Leben eines jungen Paars gilt für viele die Hochzeit. Und dann werden auch keine Kosten und Mühen gescheut für einen unvergesslichen Event. Was Fuschia Kate Sumner (43), Schauspielerin und Tochter des Rockstars Sting (73), und ihr langjähriger Partner Max Wright in der sizilianischen Stadt Noto organisiert haben, geht da noch einen Schritt weiter. Ihre Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende war Glamour pur, wenn man der «Daily Mail» glaubt. Sumner selbst beschrieb die Feierlichkeiten auf Instagram als «die lustigsten drei Tage unseres Lebens».

Los ging die Party am Freitag in Noto, einem der Drehorte für die zweite Staffel von «White Lotus». Zu den Gästen gehörten Sting und seine Frau Trudie Styler (71) sowie Fuschias vier Halbgeschwister Schauspielerin Mickey (41), Musikerpersönlichkeit Eliot (34), Filmemacher Jake (40) und Schauspieler Giacomo (29). Ihr ältester Bruder, Musiker Joe Sumner (48), spielte auf seiner Gitarre gar ein Liedchen für seine Schwester.

Am ersten Tag genossen die Gäste laut der «Daily Mail» ein Strassenfest mit einer italienischen Marschkapelle und lokalen Spezialitäten. Am Abend besuchten sie eine Aufführung von «Una Serenata!» im Teatro Comunale Tina di Lorenzo.

Der Höhepunkt war die Trauungszeremonie am zweiten Tag. Kate trug ein besticktes Tüllkleid mit freien Schultern, während Max einen hellgrauen Anzug gewählt hatte. Beim Bräutigam gab es jedoch einen kleinen Notfall: Die Schuhbändel der beigen Prada Schuhe waren nämlich schwarz und passten somit so gar nicht zum restlichen Outfit. Kurzerhand wurden sie durch die Bändel des Schuhsackes ersetzt, und der Tag war gerettet.

«Ein reizender Kerl»

Nach dem Austausch der Gelübde am zweiten Tag schossen grüne und rosa Rauchfackeln in den Himmel. Stings Rede bei der Hochzeit seiner Tochter war sowohl herzlich als auch humorvoll. Er scherzte über seine ersten Eindrücke von Max: Er habe aber schnell erkannt, dass dieser «ein reizender Kerl» war, wie ihn die «Daily Mail» zitiert. Er sei einfach glücklich, dass seine Tochter die Liebe ihres Lebens gefunden habe, so der Musiker weiter.

Das Dinner fand im Elf-Zimmer-Anwesen «Dimora delle Balze» statt, wo die Gäste Pasta, Ciabatta, frischen Fisch und Hummer genossen. Anschliessend wurde bis spät in die Nacht zu Stevie Wonder und Discohits getanzt. Am dritten Tag gab es zur Erholung von den Feierlichkeiten ein grosses Barbecue mit Poulet, frischem Obst und Gemüse. Der Bürgermeister von Noto, Corrado Figura, segnete die Feierlichkeiten und traf Sting bei dessen Ankunft im historischen Zentrum. Er überreichte dem Star ein Buch über Noto und dankte der Familie für die Wahl der Stadt als Hochzeitsort.

Sumner tritt in die Fussstapfen ihrer Mutter

Sumner und Wright begrüssten im vergangenen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn. Auch er war an der Hochzeit zugegen. Sumner ist die zweitälteste der insgesamt sechs Kinder des einstigen «The Police»-Frontman Sting, bürgerlich Gordon Matthew Sumner. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Frances Tomelty (76), mit der Sting von 1976 bis 1984 verheiratet war. Aus dieser Ehe entstand zudem Sohn Joe Sumner.

Fuschia Kate Sumner hat einen Uni-Abschluss in englischer Literatur und Theaterwissenschaften und wirkte in Filmen wie «Saving Mr. Banks» (2013), «Being Michael Madsen» (2007) oder «Sicilian Holiday» (2024) mit.