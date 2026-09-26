Ihr Sehvermögen schwindet, ihr Leben war voller Dramen und in Hollywood findet sie längst keine Arbeit mehr: Kult-Star Roseanne Barr hat schwere Zeiten hinter sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roseanne Barr (73) wurde durch die Kult-Sitcom «Roseanne» weltberühmt

Ihr Leben war von Tragödien, Skandalen und drei gescheiterten Ehen geprägt

Heute ist sie arbeitslos, leidet an Grünem Star und einer Netzhauterkrankung

Dominik Hug, GlücksPost

Millionen Fans erinnern sich an die Kult-Sitcom «Roseanne», in der Roseanne Barr (73) am liebsten auf dem Sofa fettige Chips mampfte, Cola trank und TV schaute. Sie und John Goodman (74) verkörperten eines der berühmtesten Ehepaare der Fernsehgeschichte.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Dabei war das Leben der US-Amerikanerin vor dem TV-Ruhm ziemlich tragisch. Mit 16 wurde sie von einem Auto angefahren und überlebte nur knapp. Später gebar sie eine uneheliche Tochter und gab diese zur Adoption frei.

Sie arbeitete als Schaufensterdekorateurin und Kellnerin, gelegentlich auch als Prostituierte, um sich über Wasser zu halten. In den 1970er-Jahren heiratete sie und bekam drei weitere Kinder. Nebenbei trat sie als Komikerin in kleinen Klubs auf, wo sie schliesslich auch fürs Fernsehen entdeckt wurde.

Am Set verliebt

Am Set der Serie «Roseanne» verliebte sich die echte Roseanne in den Nebendarsteller Tom Arnold (67). Sie liess sich scheiden, heiratete den Schauspieler. Doch diese zweite Ehe hielt keine vier Jahre.

Im Beruf hatte sie dafür mehr Glück: An der Seite von Meryl Streep (77) spielte sie im Kino-Hit «Die Teufelin» mit. Gleichzeitig veröffentlichte sie ihre Memoiren und enthüllte, dass sie von ihren Eltern physisch und sexuell misshandelt worden sei. Offen sprach sie auch über mehrere Schönheits-OPs, darunter eine Brustverkleinerung zur Entlastung des Rückens. Eine dritte Ehe dauerte erneut nicht sehr lange.

Darum bekommt sie keine Rollen mehr

In den Folgejahren hatte Roseanne Barr eine eigene Talkshow, die mässig erfolgreich war. Deswegen übernahm sie immer mehr Gastrollen in anderen Serien wie «The Nanny».

Politisch engagierte sie sich für die Grünen sowie die Gleichstellung von Homosexuellen. Auch machte sie sich für die Legalisierung von Marihuana stark. Während der Corona-Pandemie sorgte sie mit irren Verschwörungstheorien für Kopfschütteln.

Wegen Letzterem findet die einst gefeierte Komikerin in Hollywood inzwischen keine Arbeit mehr. Und auch gesundheitlich ist sie angeschlagen: Sie leidet an Grünem Star und einer kontinuierlich fortschreitenden Netzhauterkrankung, die ihre Sehkraft stark eingeschränkt hat.