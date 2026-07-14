Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Podcast «The Real Ex-Wives» werden Dating-Pannen humorvoll diskutiert

Ilka Bessin fand bei ihrem Partner Schmuck, der für andere war

Ein Date erschien klein und mit Transporter, statt wie auf Fotos

Saskia Schär Redaktorin People

Peinliche Dates, geschönte Profilbilder und Männer, die ganz anders sind als erwartet: Im Podcast «The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf» wird gnadenlos über Dating-Pannen ausgepackt. Neben Gastgeberin Charlotte Würdig (48) sorgt auch Comedienne Ilka Bessin (54) für Lacher – und Kopfschütteln. Der Podcast ist auf RTL+ verfügbar.

Ilka Bessin erzählt, wie sie auf der Suche nach Münzen im Portemonnaie ihres damaligen Partners auf einen Ring stiess. Für einen Moment dachte sie, ihr Freund, der soeben von einer zweiwöchigen New-York-Reise zurückgekehrt war, wolle ihr damit einen Antrag machen. Das hätte jedoch nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können.

Der Ring, so erklärte er ihr im Anschluss, sei für genau jene Frau gedacht, mit der er die vergangenen Tage in New York verbracht hatte. Bessin zog nicht nur aus, sondern auch einen spitzen Gegenstand über die wertvollste Platte des passionierten Schallplattensammlers. Jahre später hat sie dann über Umwege erfahren, dass er noch immer mit der besagten Frau aus New York zusammen sei und gemeinsam mit ihr im Big Apple wohne. «Dann hab ich so bei mir gedacht: ‹Ey, das ist doch okay für den. [...] Der ist jetzt glücklich und vielleicht musste das auch so sein.›»

«Er lacht nicht für sich oder mich, sondern für die Masse»

Bei einem weiteren Mann ist es gar nie so ernst geworden. Grund ist die folgende Szene auf einer Parkbank, bei der sich Bessin bereits auf einen ersten Kuss eingestellt hat. Statt romantischer Worte hörte sie: «Du hast ganz schön Spliss.» Auf einen Kuss hatte sie dann definitiv keine Lust mehr. Auch beim Online-Dating klappte es bei Bessin nicht so wirklich. Erstens kam ihr Date in einem Transporter an, bei dem sie sich dachte, der True-Crime-Podcast «‹Zeit Verbrechen› wurde hier gedreht», zweitens wirkte der Mann auf den Profilfotos deutlich grösser als in echt. Der Mann habe der 1,84 Meter grossen Bessin gerade einmal bis zum Bauch gereicht.

Auch Charlotte Würdig hat ihre Anekdoten. Ein «Date» in einem Restaurant entpuppte sich als Alptraum. «Ich kann das nicht weiter. Der schreit mich an», schrieb sie ihrer Freundin Georgina Stumpf (36) noch während des Treffens. Der Mann war nicht nur laut, sondern lachte übertrieben: «Er lacht nicht für sich oder mich, sondern für die Masse», erinnert sich Charlotte. Die Blicke der anderen Gäste machten es nicht besser und sie hätte am liebsten allen erklärt, dass sie diesen Mann gar nicht wirklich kenne.

Und dann war da noch der Mann, der es nicht einmal zum Treffen schaffte. Würdig hatte sich für den Abend mit dem Mann verabredet, der dafür eigens von München nach Köln reisen wollte. Doch 15 Minuten vor dem Termin kam eine Nachricht: «Ich habe heute Morgen leider den Zug nicht gekriegt.» Mit Respekt hat das für die Moderatorin nichts zu tun.

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