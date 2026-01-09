Charlotte Würdig und Cathy Hummels präsentieren sich mit neuen Männern an ihrer Seite auf Instagram. Aber diese sind nicht echt – sondern wurden von KI erstellt.

Darum gehts Charlotte Würdig zeigt ihren KI-Traummann Noah, der gar nicht existiert

Noah wurde mithilfe von ChatGPT erstellt: verlässlich, emotional verfügbar, attraktiv

Cathy Hummels (37) probierte denselben Trend und fand ähnlichen Erfolg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Ich möchte euch ENDLICH jemanden vorstellen!», schreibt Sidos (45) Ex Charlotte Würdig (47) auf Instagram. Dazu stellt sie ein Foto von sich und einem durchaus attraktiven Mann. «Noah, 42 Jahre, Investor & Unternehmer», verrät die Influencerin. Würdig hat also ihren Traummann gefunden, wie es scheint. Doch da gibt es einen kleinen, nicht zu vernachlässigenden Haken: Noah existiert gar nicht.

Mithilfe von ChatGPT liess sich Charlotte Würdig ihren Noah erstellen. Die KI beschreibt ihn so: «Verlässlich, ohne langweilig zu sein. Emotional verfügbar, aber nicht bedürftig.»

Fans und Kolleginnen sind hin und weg

In den Kommentaren schmachten die Freundinnen und Fans beim Anblick des dunkelhaarigen, bärtigen Muskelmannes nur so dahin. «Ich nehme seinen Bruder», schreibt beispielsweise Simone Ballack (49) humorvoll. Mirja du Mont (49) lässt Würdig direkt wissen: «Also, den müssten wir uns dann teilen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Charlotte Würdig ist aber nicht die Einzige, die mithilfe von ChatGPT ihren Traummann gefunden hat – zumindest in der virtuellen Welt. Auch Cathy Hummels (37) bat das System, ihr einen neuen Mann an die Seite zu stellen. Ihr Fazit: «Gar nicht mal so schlecht!»

Dahinter steckt ein neuer Trend, bei dem man ChatGPT mit verschiedenen Informationen füttert, was einem selbst bei einem Mann oder einer Frau charakterlich und äusserlich wichtig ist, und sich dann ein Bild von dieser Person erstellen lässt – mit der Option, ein Pärchenfoto von sich und dem KI-Partner oder der KI-Partnerin generieren zu lassen. Mit ihren Traummännern dürften Cathy Hummels und Charlotte Würdig die Latte für einen potenziellen neuen Partner ziemlich hoch gelegt haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch bei Hummels sind die Fans begeistert und finden, dass die Influencerin und ihr KI-Traummann perfekt zusammenpassen würden. Obwohl Cathy Hummels in ihrem Beitrag letztlich verrät, dass es sich beim Herren an ihrer Seite um einen Fake handelt, scheinen doch viele Fans darauf hereingefallen zu sein und wünschen ihr und «ihrem Neuen» alles Gute und viel Glück mit der neuen Liebe.