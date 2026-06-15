Pietro Lombardi hatte am Sonntag einen Autounfall in Köln. Eine 20-jährige Beteiligte habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Der Sänger selber hat sich noch nicht geäussert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi (34) hatte am Sonntag einen Autounfall in Köln

Eine 20-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen bei der Kollision

Lombardi feierte am 9. Juni seinen 34. Geburtstag mit Auftritt

SpotOn Die People-Agentur

Pietro Lombardi (34) hatte am vergangenen Wochenende einen Autounfall. Wie unter anderem die «Bild» berichtet, kollidierte das Fahrzeug des «DSDS»-Stars am Sonntag mit dem eines anderen Verkehrsteilnehmers an einer Kreuzung in Köln. Zu den genauen Umständen gaben weder die Polizei noch das Management des Künstlers genauere Angaben. Ein Sprecher Lombardis bestätigte lediglich, dass es zu dem Unfall gekommen ist.

In einem Statement der Polizeibehörde heisst es derweil, «eine 20-jährige Beteiligte erlitt leichte Verletzungen» durch den Aufprall. Darüber, ob auch Lombardi Verletzungen davontrug, ist nichts bekannt. Derzeit wird der Unfallhergang analysiert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Kurz zuvor stand er noch auf der Bühne

Auch auf seinem offiziellen Instagram-Account hat sich der Sänger bislang noch nicht selbst zu dem Unfall geäussert. In seinen Storys sind lediglich einige Impressionen eines Auftritts zu sehen, den der Star kurz zuvor hingelegt hatte. Lombardi war in Oberhausen auf einem Familien- und Kinderfestival aufgetreten.

Für Lombardi endete damit eine ohnehin schon turbulente Woche mit einem Negativerlebnis. Erst am 9. Juni hatte der Musiker seinen 34. Geburtstag gefeiert, jedoch nicht auf gewöhnliche Weise. Der einstige «DSDS»-Gewinner war für einen Auftritt im Megapark nach Mallorca gereist.

«An meinem Geburtstag einen Auftritt zu haben, ist auch mal crazy zu erleben. Freu mich», schrieb er damals in einer Instagram-Story zu der Veranstaltungsankündigung. Später meldete er sich vor dem Abflug nach Mallorca noch einmal persönlich vom Flughafen und betonte: «Was für eine Geburtstagsfeier mit euch zusammen.» Lange blieb Lombardi allerdings nicht auf der spanischen Urlaubsinsel: Direkt nach dem Auftritt ging es für ihn wieder nach Hause.