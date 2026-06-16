Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein Mann Zutritt zu der Villa von Ex-Fussballer Mehmet Scholl. Der Einbrecher legte sich ins Bett seiner Tochter. Jetzt spricht die 20-Jährige über die schockierende Tat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mehmet Scholls Villa in München: Einbruch am Montag um 5 Uhr

Täter wollte sich ins Bett seiner Tochter legen, Widerstand geleistet

48-jähriger Deutscher festgenommen, später in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Fynn Müller People-Redaktor

Für viele Menschen ist es der Alptraum schlechthin: Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zu deiner Wohnung – und du befindest dich während der Tat zu Hause. Genau das musste Bayern-Legende Mehmet Scholl (55) Anfang dieser Woche erleben.

Am frühen Montagmorgen wurde in der Münchner Villa der Fussballlegende eingebrochen, wie «Bild» berichtet. Ein 48-jähriger Mann drang gegen 5 Uhr in das Haus ein, während die Familie schlief. Der Mann hatte es jedoch nicht auf Wertgegenstände abgesehen.

Wie die Zeitung weiter schreibt, kam es zu einer dramatischen Konfrontation, nachdem der Eindringling versucht habe, sich ins Bett von Scholls 20-jähriger Tochter zu legen. Sie schlief dort gemeinsam mit ihrem Freund Sandro Porta (24), einem Fussballer der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München.

Jetzt spricht die Tochter

Der mutmassliche Täter soll über eine unverschlossene Terrassentür eingestiegen sein und sich geduscht haben, bevor er ins Schlafzimmer der Scholl-Tochter schlich. «Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt. Und dann so lange festgehalten, bis die Polizei kam», erzählt die 20-Jährige gegenüber «Bild».

Auch Mehmet Scholl habe eingegriffen, um seine Tochter zu schützen. Der Eindringling habe dabei eine Platzwunde erlitten, bevor er von der Polizei noch im Haus festgenommen wurde.

Es handle sich bei dem Fremden um einen Deutschen aus dem Landkreis Miesbach, der als psychisch auffällig bekannt ist. Das schreibt die Polizei München in einer Pressemitteilung. Inzwischen sei er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.