Freundin von Bayern-Star lebt mit seltener Krankheit

Darum gehts
- Josefine Scholl (17) spricht offen über ihre seltene Krankheit MAS
- McCune-Albright-Syndrom führt zu Schmerzen und häufigen Knochenbrüchen
- MAS betrifft etwa 1 von 100'000 bis 1 Million Menschen
Josefine Scholl (17), Tochter von Fussball-Legende Mehmet Scholl (55) und Partnerin von Bayern-Spieler Tom Bischof (20), lebt mit einer seltenen, unheilbaren Krankheit – dem McCune-Albright-Syndrom (MAS). In einem TikTok sprach sie ihre Erfahrungen mit der genetischen Erkrankung offen an.
Sie spürt die Erkrankung täglich
Erst im frühen Teenager-Alter habe sich das Syndrom gezeigt, erklärte die Tochter des Ex-Fussballers. «Eigentlich könnt ihr euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und dadurch der Knochen fibröser ist», beschrieb sie das Krankheitsbild. Demnach brechen ihre Knochen schneller als bei anderen Menschen. Das habe sich besonders 2022 gezeigt, als sie sich den Oberschenkel brach.
Zudem habe sie «eigentlich jeden Tag» Schmerzen. Sie ergänzte: «Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die Schmerzen im Oberarm, aber auch generell auf meiner rechten Körperhälfte.» Dennoch zieht sie auch Positives aus der Erkrankung. «Ich habe dadurch gelernt, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen», sagte sie und appellierte an ihre Follower: «Schätzt eure Gesundheit. Schätzt, dass ihr gesund seid – es ist einfach das Wichtigste im Leben.»
MAS kommt nur sehr selten vor
MAS ist eine seltene Erkrankung. Schätzungsweise betrifft sie etwa einen von 100'000, möglicherweise sogar nur einen von einer Million Menschen. Sie geht oft mit geschwächten Knochen einher. Ursache dafür ist die sogenannte fibröse Dysplasie, bei der gesundes Knochengewebe durch Bindegewebe ersetzt wird.
Zusätzlich kann es zu einer früh einsetzenden Pubertät sowie zu hellbraunen Hautflecken kommen, den sogenannten Café-au-lait-Flecken. Die Erkrankung ist genetisch bedingt, wird jedoch nicht vererbt.