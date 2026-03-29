Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlagerstar Bibi Johns (97) fühlt sich mit speziellem Morgenritual fit

Ihr Geheimnis: Stretchübungen, Naturkosmetik und positive Gedanken halten sie jung

Karriere seit über 70 Jahren, Testament zugunsten junger Musiktalente erstellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Bibi Johns verblüfft mit ihrem Aussehen. Mit 97 Jahren fühlt sich die schwedische Schlagersängerin – bekannt für Hits wie «Bella Bimba» (1953) – noch immer fit. Ihr Geheimnis? Ein spezielles Morgenritual, das sie für wirkungsvoller als Botox hält. «Ich stelle mich ans offene Fenster, balanciere auf einem Luftkissen, mache Stretchübungen und creme mein Gesicht mit Naturkosmetik ein», verrät sie gegenüber «Bild».

Noch wirksamer sei es, positiv zu denken. «Sich nicht herunterziehen zu lassen. Mein Glas ist nie halbleer», sagt die Schwedin. Ihre Karriere begann vor mehr als 70 Jahren. In den 50ern und 60ern wurde sie weit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt. Auch im deutschsprachigen Raum feierte sie grosse Erfolge in der Schlagerbranche. Dabei gefällt ihr das Genre eigentlich gar nicht: «Die Texte und Melodien sind mir zu oberflächlich.»

Zweimal verheiratet

Heute lebt die Künstlerin allein in der Nähe von München. Zweimal war sie verheiratet, beide Ehen scheiterten. Ihre letzte Beziehung war mit dem Pianisten Alex Racic, der 40 Jahre jünger ist. «Wir waren 13 Jahre ein Paar. Die Liebe zwischen uns, das war die Musik. Als er damit aufhörte und ein Internetportal gründete, erlosch auch unsere Liebe», erzählt die Sängerin.

Trotz ihres hohen Alters denkt Bibi Johns nicht ans Aufgeben. «Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich noch lebe.» Dennoch hat sie bereits Vorkehrungen für die Zukunft getroffen. «Ich werde aus Dankbarkeit für meine Karriere alles einer staatlichen Hochschule für Musik vermachen, damit junge Talente gefördert werden.» Ihr Testament hat sie schon verfasst.