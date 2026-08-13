Die US-Band One Republic zeigt Lugano, Morcote und Locarno in ihrem neuen Musikvideo «Pay That Toll». Fans müssen sich bis zum Release am 28. August gedulden, feiern aber schon jetzt die Tessiner Kulisse.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft One Republic dreht Musikvideo im Tessin, Release am 28. August

Frontmann Ryan Tedder singt auf Holzboot, Schweizer Flagge im Hintergrund

Drehorte: Morcote, Locarno, Lugano, Hotel Splendide Royal in Lugano

Saskia Schär Redaktorin People

Vor einem Monat trat die US-amerikanische Band One Republic beim Moon&Stars auf der Piazza Grande in Locarno auf und schwärmte danach vom Abend und der Region auf Instagram. Nun zeigt sich: Das Tessin diente der Band auch als Kulisse für ihr neustes Musikvideo. Einzelne Ausschnitte davon postet die Band – bestehend aus Zach Filkins (47), Eddie Fisher (52), Brent Kutzle (41), Drew Brown (42), Brian Willett (36) und Frontmann Ryan Tedder (47) – seit einigen Tagen in den sozialen Medien.

So ist in einem Clip zu sehen, wie Frontmann Ryan Tedder mit einem Holzboot über den Luganersee schippert und sich dabei selbst filmt, während er in die Kamera singt. Im Hintergrund flattert die Schweizer Fahne im Fahrtwind.

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Als weitere Kulisse dient das Hotel Splendide Royal in Lugano. Das verrät nicht nur das Balkongeländer, sondern insbesondere auch die Aufnahmen, die im Flur des Hotels aufgenommen wurden. Aussenaufnahmen wurden unter anderem in Morcote, Locarno und Lugano selbst gemacht.

«Ich kenne diesen wunderschönen Ort»

Das Musikvideo gehört zu ihrem neuen Song «Pay That Toll». Bis das Lied und das zugehörige Video veröffentlicht werden, müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden. Der Release ist erst für den 28. August angesagt.

Unter den Instagram-Videos zeigen sie sich jetzt schon voller Vorfreude, loben aber nicht nur die bisher veröffentlichten Sequenzen des Songs und die Band selbst, sondern auch die schöne Tessiner Landschaft. Kommentare wie «Ich kenne diesen wunderschönen Ort», «Lugano! Der See ist so schön!!!», «Ich liebe alle diese Pre-Release-Clips, kann aber den 28. August kaum abwarten» oder «Ich liebe den Luganersee!! Einer unserer Lieblingsorte!!» sind zu finden.



