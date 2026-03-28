Darum gehts
- Sydney Sweeney vervierfacht ihr Vermögen auf 32 Millionen CHF bis 2026
- Grossteil des Einkommens stammt aus Werbedeals und ihrem Dessouslabel «Syrn»
- Für «The Housemaid» erhielt sie eine Gage von sechs Millionen CHF
Sydney Sweeney (28) gehört zu den aufstrebenden Stars in Hollywood. Vor allem, was die Finanzen angeht. Die US-amerikanische Schauspielerin hat ihr Vermögen in nur zwei Jahren vervierfacht: von ungefähr acht Millionen auf satte 32 Millionen Franken, berichtet «The Sun».
Dabei fällt auf: Der Grossteil des Geldes stammt nicht aus ihrer Schauspielkarriere in Erfolgsserien wie «Euphoria» oder «The White Lotus», sondern aus Werbedeals und ihrem eigenen Dessouslabel «Syrn». Marken wie Miu Miu, American Eagle, Armani Beauty oder Kérastase setzen auf die Strahlkraft der jungen Schauspielerin. Ihr selbst entworfenes «Date-Night-Korsett» aus der eigenen Kollektion kostet beispielsweise 245 Franken.
Mit dieser Kombination aus Glamour, Sex-Appeal und unternehmerischem Geschick hat Sweeney ihren Status als Marketing-Ikone gefestigt. Ihre Unterwäschemarke setzt auf eine klare Botschaft: Frauen sollen selbst bestimmen, wie sexy sie sein wollen. Sweeney präsentiert ihre Kreationen selbstbewusst in ihren Kampagnen und zeigt dabei viel Haut.
Kritik, sie bediene nur die Männer, weist sie entschieden zurück. In einem Interview mit «Cosmopolitan» sagte sie: «Was könnte weiblicher sein, als über den eigenen Körper zu bestimmen und es für sich selbst zu tun?»
Mehr Geld für Filme
Auch in Hollywood steigt seit den freizügigen Kooperationen ihr Marktwert. Für ihren aktuellen Film «The Housemaid» hat sie Berichten zufolge eine Gage von sechs Millionen Franken erhalten.
Beatrice Egli sorgte mit dem Album-Cover ihres letzten Projekts ebenfalls für Aufsehen. Sex sells als Geldgarant oder ein feministisches Statement? Alles dazu in der 2-Minuten-Show «Glamour & Gossip» mit Flavia Schlittler.