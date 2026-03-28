Sydney Sweeney (28) hat ihr Vermögen in nur zwei Jahren vervierfacht – von 8 auf 32 Millionen Franken. Der Hollywood-Star verdient nicht nur mit Serien wie «Euphoria», sondern vor allem mit ihrem Dessouslabel «Syrn» und Werbedeals.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sydney Sweeney vervierfacht ihr Vermögen auf 32 Millionen CHF bis 2026

Grossteil des Einkommens stammt aus Werbedeals und ihrem Dessouslabel «Syrn»

Für «The Housemaid» erhielt sie eine Gage von sechs Millionen CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Sydney Sweeney (28) gehört zu den aufstrebenden Stars in Hollywood. Vor allem, was die Finanzen angeht. Die US-amerikanische Schauspielerin hat ihr Vermögen in nur zwei Jahren vervierfacht: von ungefähr acht Millionen auf satte 32 Millionen Franken, berichtet «The Sun».

Dabei fällt auf: Der Grossteil des Geldes stammt nicht aus ihrer Schauspielkarriere in Erfolgsserien wie «Euphoria» oder «The White Lotus», sondern aus Werbedeals und ihrem eigenen Dessouslabel «Syrn». Marken wie Miu Miu, American Eagle, Armani Beauty oder Kérastase setzen auf die Strahlkraft der jungen Schauspielerin. Ihr selbst entworfenes «Date-Night-Korsett» aus der eigenen Kollektion kostet beispielsweise 245 Franken.

Mit dieser Kombination aus Glamour, Sex-Appeal und unternehmerischem Geschick hat Sweeney ihren Status als Marketing-Ikone gefestigt. Ihre Unterwäschemarke setzt auf eine klare Botschaft: Frauen sollen selbst bestimmen, wie sexy sie sein wollen. Sweeney präsentiert ihre Kreationen selbstbewusst in ihren Kampagnen und zeigt dabei viel Haut.

Kritik, sie bediene nur die Männer, weist sie entschieden zurück. In einem Interview mit «Cosmopolitan» sagte sie: «Was könnte weiblicher sein, als über den eigenen Körper zu bestimmen und es für sich selbst zu tun?»

Mehr Geld für Filme

Auch in Hollywood steigt seit den freizügigen Kooperationen ihr Marktwert. Für ihren aktuellen Film «The Housemaid» hat sie Berichten zufolge eine Gage von sechs Millionen Franken erhalten.

Beatrice Egli sorgte mit dem Album-Cover ihres letzten Projekts ebenfalls für Aufsehen. Sex sells als Geldgarant oder ein feministisches Statement? Alles dazu in der 2-Minuten-Show «Glamour & Gossip» mit Flavia Schlittler.