Boris Becker lässt die Welt an seinem Vaterglück teilhaben. Auf Instagram zeigt sich der ehemalige Wimbledon-Sieger überglücklich mit Töchterchen Zoë.

Darum gehts Boris Becker teilt neue Bilder seiner Tochter Zoë Vittoria

Geburt am Todestag seiner Mutter und vor seinem eigenen Geburtstag

Fünftes Kind für Becker, erstes für Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Rund eine Woche ist es her, dass sich Tennis-Legende Boris Becker (58) über Nachwuchs freuen konnte. Töchterchen Zoë Vittoria erblickte ausgerechnet am Todestag seiner Mutter Elvira sowie einen Tag vor seinem eigenen Geburtstag am 22. November das Licht der Welt. Jetzt hat der stolze Papa auch einige neue Bilder mit Zoë geteilt.

Boris Becker spricht von «emotionaler Woche»

Am Sonntagnachmittag teilte Becker die Bilderreihe. Unter anderem zu sehen ist, wie er gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) in Mailand in die Kamera lächelt. In der Hand hält er dabei den Griff von Zoës Kinderwagen. Auf einem weiteren Bild steht Lilian de Carvalho Monteiro alleine am Kinderwagen. Dann wieder hält Becker selbst das Neugeborene offenbar im Krankenhaus liebevoll im Arm, und bläst auf dem nächsten Bild seine eigene Geburtstagskerze aus.

Auch Noah Becker (31) durfte seine kleine Halbschwester schon kennenlernen und hält sie auf einer weiteren Aufnahme glücklich neben Papa Boris im Arm. Zu der Bilderreihe schreibt Boris Becker: «Ich bin immer noch dabei, diese emotionale Woche zu verarbeiten. Danke für all die lieben Nachrichten.»

Geburt vor rund einer Woche

Boris Becker hatte die Geburt am 22. November auf seinem Instagram-Account verkündet. «Willkommen auf der Welt», schrieb er zu einem Schwarz-Weiss-Foto, das die Hände von ihm, Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sowie des Babys zeigt. Er verriet den Namen des Kindes - Zoë Vittoria Becker - sowie das Geburtsdatum.

Boris Becker hatte vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass er und seine dritte Ehefrau Nachwuchs erwarten. Das Babygeschlecht hielten sie bis zum Ende geheim. Das Paar ist seit 2020 liiert und heiratete im September 2024 in Portofino, Italien. Für Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste, für Becker das fünfte Kind. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah und Elias (26). Aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (25). Aus der zweiten Ehe mit Lilly Becker (49) hat er den Sohn Amadeus (15).