Auf einen Blick Pietro Lombardi wird aus der «DSDS»-Jury geworfen

Bushido soll als neuer Juror bei «DSDS» starten

Silja Anders Redaktorin People

Am gestrigen Freitag postete «Bild» auf Instagram, dass es nicht nur eine neue Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» geben wird, sondern auch einen Wechsel in der Jury.

Die deutsche Zeitung will exklusiv wissen, dass der Sender RTL Juror Pietro Lombardi (32) rausschmeisst. Grund dafür sollen die Vorwürfe sein, Lombardi habe seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) geschlagen, nachdem vor einigen Wochen ein Polizeieinsatz im Haus des Sängers stattfand.

Bushido statt Lombardi

Für den 32-Jährigen soll als Nachfolge der deutsche Rapper Bushido (46) kommen. Weder die beiden Männer noch der Sender selbst haben das bisher bestätigt. Doch die Fans haben ihre Meinung zu dem Wechsel und lassen diese auf Social Media laut werden.

Die einen feiern die Entscheidung, Bushido mit ins Boot zu holen. «Absolut richtige Entscheidung», ist in den Kommentaren etwa zu lesen oder auch «Könnte unterhaltsam werden».

Nicht alle finden die Idee gut

Aber nicht alle sind mit dem Entschluss von RTL einverstanden. «Soll das ein Witz sein? Bushido wurde selbst handgreiflich gegenüber Frauen in der Vergangenheit. Hat er selbst zugegeben. Also wieso sollte ausgerechnet ER Pietro ersetzen???», empört sich ein User. Ein anderer meint: «Bushido gehört in den Knast.»

Es wird auch die Frage gestellt, wieso RTL keine seriösen und skandalfreien Musiker in die Jury holen würde.

Die Pro- und Kontra-Stimmen in Hinblick auf den Austausch der Juroren sind nicht die einzigen Meinungen, die laut werden. Denn so mancher Kommentator auf Instagram fragt sich auch, wieso es «Deutschland sucht den Superstar» überhaupt noch gebe. «Wer schaut eigentlich ‹DSDS› noch?», fragt sich ein User und ein anderer findet eindeutig: «‹DSDS› ist doch nun schon lange ausgelutscht» – da spiele es auch keine Rolle mehr, ob nun Pietro Lombardi oder Bushido in der Jury sässen.