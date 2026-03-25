Flutlicht-Einsatz für Stefan Raab: Gemeinsam mit Michael Bully Herbig wird der Entertainer das anstehende Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz kommentieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren Deutschland-Schweiz-Spiel am 27. März

Alternative Tonspur kostenfrei auf RTL+ und YouTube ab 20:30 Uhr verfügbar

Länderspiel findet im St. Jakob Park, Basel, mit Anpfiff um 20:45 Uhr statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

RTL wagt mit Stefan Raab (59) den nächsten Versuch. Nachdem zuletzt mehrere Formate gefloppt sind, setzt der Sender die TV-Legende jetzt im Fussball ein. Am Freitagabend wird Raab gemeinsam mit Michael Bully Herbig (57) den Nati-Kracher gegen Deutschland (Anpfiff um 20.45 Uhr) kommentieren.

Wahlweise über RTL+ oder dem YouTube-Kanal «RTL Sport» gibt es die alternative Live-Tonspur ab 20:30 Uhr zu hören. RTL verspricht dabei «ungefilterte und garantiert unterhaltsame» Kommentare der beiden Showgrössen.

Wer darauf dennoch keine Lust hat: Auf dem Fernsehsender RTL führt Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) durch die Partie, die im Schweizer St. Jakob Park in Basel ausgetragen wird. Auf SRF wird wie gewohnt Sascha Ruefer (54) das Spiel kommentieren.

Eingespieltes Team

Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben bereits auf unterschiedliche Weise bewiesen, ein Entertainment-Dreamteam zu bilden. Schon lange vor «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» machten sie etwa für den Soundtrack von «(T)Raumschiff Surprise - Periode 1» mit dem Song «Space Taxi» gemeinsame Sache.

Und sogar ein Fussballspiel haben sie vor Urzeiten gemeinsam kommentiert: Im Jahr 2002 nahmen sie sich dem Bundesliga-Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Oder, wie es Raab damals scherzhaft ausdrückte: «1. FC Bayern München gegen VfB Hertha Dortmund.»