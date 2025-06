So versuchen die Stars, sich vor Gefahren zu schützen

Nach dem dramatischen Raubüberfall bei Robert und Carmen Geiss in Saint-Tropez stellt sich die Frage: Waren sie nicht gut genug geschützt? Die Stars und Royals haben verschiedene Methoden, um sich in Gefahrensituationen sicher zu fühlen.

1/11 Carmen und Robert Geiss wurden Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Foto: IMAGO/Smith

Darum gehts Promis und Royals treffen besondere Sicherheitsvorkehrungen

Panikräume, Geheimtunnel und gepanzerte Autos dienen als Schutzmassnahmen

Silja Anders Redaktorin People

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden am Wochenende in ihrer Villa in Saint-Tropez brutal überfallen, als sie gemütlich vor dem Fernseher sassen und wegen der lauen Sommernacht die Terrassentür offen hatten.

Dass kein Alarm auf ihrem Anwesen eingeschaltet war und keine Bodyguards Wache hielten, liegt wohl daran, dass sie selbst anwesend waren und sie sich in ihrem Zuhause sicher fühlten. Der Vorfall zeigt jedoch, dass man als wohlhabende Person des öffentlichen Lebens nie vorsichtig genug sein kann.

Aus diesem Grund haben verschiedene Promis und Royals ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um sich in brenzligen Situationen schützen zu können und Angreifern kaum eine Chance zu geben.

Panikraum

Als Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) noch im Kensington Palast wohnten und noch nicht, wie heute, auf dem Gelände von Schloss Windsor, hätten sie im Fall eines Notfalls in einen Panikraum flüchten sollen. Dieser soll eine Lüftung haben und auch im Fall eines nuklearen Anschlags dichthalten . Ausserdem soll der Raum mit Betten, Waschutensilien und genug Nahrung und Getränken für eine Woche ausgestattet sein.

Auch Schauspielerin Drew Barrymore (50) soll auf die Sicherheit eines Panikraums setzen. Als ein Stalker ihr 2023 gefährlich nahekam, fasste der «E.T.»-Star den Plan, ihr Zuhause in Sachen Sicherheit aufzurüsten. Dazu soll auch ein Panikraum gehört haben. Und auch der deutsche Schauspieler Heiner Lauterbach (72) verfügt über einen Panikraum, den er sich bereits 2010 in seine Villa einbauen liess.

Geheimtunnel

Inzwischen wohnt das Thronfolgerpaar, Prinz William und Prinzessin Kate, auf dem Anwesen von Schloss Windsor. Unter dem Schloss selbst gibt es verschiedene Geheimtunnel, die durch eine mittelalterliche Falltür zu erreichen sind, die mit Teppichen bedeckt ist. Das wurde einst in einer Dokumentation der BBC enthüllt. Inwiefern diese Tunnel heute noch von der Royal Family genutzt werden, ist allerdings nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es auch diverse geheime Tunnelsysteme unter dem Buckingham-Palast geben, die direkt vom Schloss zu den Houses of Parliament und dem Clarence House führen sollen.

Gepanzerte Autos

Auch wenn die Stars im Auto unterwegs sind, ist höchste Sicherheit gefragt. Die meisten fahren mit grossen SUVs durch die Gegend, die meist schusssicheres Glas haben. Doch manche Promis gehen noch einen Schritt weiter und setzen auf gepanzerte Autos. So zum Beispiel der Rapper 6ix9ine (29) oder Beyoncé (43) und Ehemann Jay-Z (55).

Bodyguards, Soldaten, Secret Service

Die weit verbreitetste Sicherheitsvorkehrung, auf die die Stars in ihrem Alltag zurückgreifen, sind Bodyguards. Manche setzen auf besonders grosse Männer, hinter denen sie sich gut verstecken können, bei anderen laufen die Bodyguards inkognito neben ihnen her. Andere stellen ehemalige Secret-Service-Agenten in ihren Dienst, die einst für den Präsidenten der USA im Einsatz waren. Und die K-Pop-Band BTS wird sogar von Soldaten begleitet, da sie aufgrund ihrer Popularität ein so grosses Sicherheitssystem benötigen.