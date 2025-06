Brutaler Einbruch bei Rapper Macklemore

Macklemores Anwesen in Seattle ist von Einbrechern heimgesucht worden. Während der Rapper in Irland auftrat, sprühten die Täter seinem Kindermädchen Pfefferspray in die Augen, raubten Schmuck im Wert von Tausenden Dollar.

In Macklemores Villa in Seattle kam es zu einem Einbruch.

Darum gehts Einbruch in Macklemores Haus: Kindermädchen mit Bärenspray angegriffen

Täter forderten Juwelen, durchsuchten Schränke

Das Anwesen von Grammy-Gewinner Macklemore (41) in Seattle wurde am frühen Samstagmorgen (7. Juni) Schauplatz eines brutalen Raubüberfalls. Laut Polizeibericht der Seattle Police Department drangen zwei maskierte Männer über eine Terrassentür in das Haus im noblen Capitol Hill Viertel ein, während sich der «Thrift Shop»-Interpret für Konzerte in Irland aufhielt. Das berichtete zuerst die «Seattle Times».

Die dramatischen Ereignisse begannen kurz vor 1 Uhr morgens, als das Kindermädchen der Familie die drei Kinder – die Töchter Sloane (10) und Colette (7) sowie Sohn Hugo (3) – ins Bett gebracht hatte. Plötzlich sah sie zwei Männer durch die unverschlossene Terrassentür eindringen.

Angriff mit Bärenspray

Was dann folgte, schildert der Polizeibericht in erschreckenden Details: Die Einbrecher sprühten der Frau sofort Bärenspray ins Gesicht und schrien: «Wo sind die Juwelen, Schlampe?» Einer der Täter half ihr paradoxerweise dabei, ihre brennenden Augen zu reinigen, bevor sie die beiden ins Schlafzimmer des Rappers führte.

Dort durchsuchten die Kriminellen systematisch Schubladen, Schränke und den begehbaren Kleiderschrank voller Designer-Klamotten, Schmuck und Schuhe. Laut «People»-Magazin erbeuteten sie Gegenstände im Wert von Tausenden von Dollar, darunter wertvolle Uhren und Schmuckstücke.

Die Situation eskalierte weiter, als die Frau zu Boden geworfen wurde und ihr die Täter das Handy abnahmen. «Das Kindermädchen begann zu schreien, also packten sie sie und drückten sie gegen eine Wand, wobei der kleinere ihr den Mund zuhielt», heisst es im Polizeibericht. In einem verzweifelten Befreiungsversuch biss sie ihm kräftig in die Hand und flüchtete.

Politisch motivierter Hintergrund?

Das Kindermädchen klopfte an mehreren Türen in der Nachbarschaft, bis jemand sie hereinliess und sie die Polizei rufen konnte. Bei ihrem Notruf erklärte sie den Beamten auch, dass das Haus «einer hochrangigen Persönlichkeit» gehöre und sie glaube, das Verbrechen könnte «aus politischen Gründen motiviert» gewesen sein.

Diese Vermutung überrascht nicht: Macklemore, mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty, hat sich in den vergangenen Monaten vehement für Palästina eingesetzt und im Februar den politisch aufgeladenen Song «F**ked Up» veröffentlicht. Alle Einnahmen spendete er an die Organisation UNRWA USA.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie das Haus in «offensichtlicher Unordnung» vor, die Kinder waren unverletzt. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.

Ein Sprecher Macklemores reagierte bislang nicht auf Anfragen der Presse. Der Rapper selbst postete während seiner Irland-Tournee keine Statements zu dem Vorfall auf seinen Social-Media-Kanälen.