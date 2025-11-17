Trotz der neuen Romanze zwischen ihrem Noch-Ehemann, dem kanadischen Ex-Premierminister Justin Trudeau, und Popstar Katy Perry bewahrt Sophie Grégoire ihre Fassung. Das macht sie nun in einem Podcast deutlich.

Sophie Grégoire spricht im Podcast «Arlene is Alone» über ihren Ex-Mann

Rund zwei Jahre nach der Trennung von Justin Trudeau (53) und Sophie Grégoire (50) sorgt der frühere kanadische Premier in den letzten Wochen für Schlagzeilen: Er wurde mehrfach in Begleitung von Popstar Katy Perry (41) gesehen. Besonders die Bilder aus Paris, aufgenommen an Perrys Geburtstag, heizten die Gerüchte an – Händchen haltend, vertraut, aber ohne offizielle Bestätigung.

Nun hat sich Grégoire im Podcast «Arlene Is Alone» erstmals ausführlicher dazu geäussert, wie sie die neue Situation erlebt. Ohne Perrys Namen zu erwähnen, macht sie deutlich, dass sie solche öffentlichen Auftritte natürlich nicht kaltlassen. Niemand sei unempfindlich gegenüber Veränderungen im Leben eines Menschen, der so lange eine zentrale Rolle gespielt habe. Entscheidend sei jedoch, wie man darauf reagiere – und genau dort setze sie an. Für sich selbst habe sie beschlossen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht vom medialen Lärm treiben zu lassen.

Trotzdem will Grégoire nicht so tun, als wäre sie emotionslos. Sie betont, dass sie sich Traurigkeit, Wut oder Enttäuschung erlaubt. Gerade als jemand, der sich seit Jahren für mentale Gesundheit einsetzt, sei es ihr wichtig, Gefühle ernst zu nehmen, statt sie zu verdrängen. Gleichzeitig möchte sie nicht in impulsive Muster verfallen. Abstand halten, reflektieren und bewusst reagieren – das sei ihr Weg.

Trudeau und Grégoire hatten im Sommer 2023 nach 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden teilen sich weiterhin die Verantwortung für ihre drei Kinder und bemühen sich um ein respektvolles Miteinander. Auch Katy Perry kommt aus einer frischen Trennung: Sie und Orlando Bloom (48) gingen im vergangenen Sommer nach fast neun Jahren Beziehung getrennte Wege; sie haben eine gemeinsame Tochter.