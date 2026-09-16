Demi Moore zieht an der New York Fashion Week die Kameras auf sich: Bei der Show von Thom Browne erscheint die Schauspielerin mit einem glatten, seitlich gescheitelten Bob.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Demi Moore trägt glatten Bob bei Fashion Week in New York

Hairstylist Giannetos kreierte mutige Looks mit Bobs und Pony-Frisuren

Mit 63 Jahren bleibt Moore bei Filmfestspielen und Modeschauen aktiv

Fynn Müller People-Redaktor

Neuer Look für Schauspielerin Demi Moore (63). Statt ihrer gewohnten, bis zur Taille reichenden Mähne trägt die Hollywood-Ikone bei der New York Fashion Week einen glatten Bob mit Seitenscheitel.

Schauplatz des Auftritts ist das Kulturzentrum The Shed in den Hudson Yards, wo Designer Thom Browne seine neue Kollektion präsentiert. Moore verfolgt die Show aus der ersten Reihe, in gewohnt eleganter Pose.

Ein Blick auf ihre jüngere Vergangenheit zeigt: Solche Kurzhaar-Momente sind bei Moore längst Programm. Bereits im Februar tauchte sie bei der Mailänder Modewoche mit einem Bob im Wet-Look auf, damals zur Gucci-Schau von Kreativdirektor Demna. Auch dort blieb die Haarpracht unangetastet, denn es handelte sich um eine Perücke. Verantwortlich zeichnete Hairstylist Dimitris Giannetos, der Moore laut eigener Aussage einen besonders mutigen und modischen Auftritt verschaffen wollte.

Style-Wechsel im Mai

Im Mai folgte der nächste Style-Wechsel: An den Filmfestspielen von Cannes erschien Moore zur Premiere von «La Bola Negra» mit einem lockigen Long Bob, dazu eine schulterfreie Robe und eine auffällige Kette. Als Jurymitglied der 79. Festivalausgabe stand sie ohnehin im Rampenlicht.

Und schon im Herbst 2025 hatte Moore ein weiteres altes Erkennungszeichen zurückgeholt: den Pony aus ihrer «Striptease»-Zeit von 1996. Für den Gucci-Kurzfilm «The Tiger» arbeitete sie erneut mit Giannetos zusammen. Auf Instagram schrieb sie dazu: «Pony, damals und heute. Danke Gucci, dass ich den Pony erstmals seit den Striptease-Tagen zurückbringen durfte.»

Demi Moore beweist einmal mehr, dass sie mit 63 Jahren modisch alles andere als in Rente geht.