Sie ist an der Fashion Week Mailand mit ihrer schwarzen Lederjacke und dem kleinen Hündchen auf dem Arm kaum zu übersehen. Doch diese Dame kennt man eigentlich mit langer Mähne. Wer verbirgt sich hinter dem neuen Kurzhaarschnitt?

Moores Instagram-Post über den neuen Style sammelte Tausende Likes und Kommentare

Silja Anders Redaktorin People

Schwarze Lederjacke, dunkle grosse Sonnenbrille und Hündchen auf dem Arm – so erschien ein ganz bestimmter Hollywood-Star dieser Tage an der Fashion Week in Mailand.

Allerdings muss man zweimal hinschauen, um zu erkennen, um wen es sich hier handelt, denn normalerweise sind die langen dunklen Haare dieser Schauspielerin ihr Markenzeichen – und das schon seit Jahrzehnten.

Bye-bye, lange Haare

Na, hättet ihr sie erkannt? Es handelt sich dabei um niemand Geringeres als Demi Moore (63). Der «Substance»-Star trennte sich kürzlich von seiner langen Mähne und trägt nun einen frechen Kurzhaarschnitt.

In Mailand trug Moore zu ihrer schwarzen Lederjacke eine dazu passende schwarze Lederhose, schwarze Stilettos mit spitzen Zehen und eine schwarze Handtasche. Die neue Frisur trug die Ex-Frau von Bruce Willis im Nass-Stil, um den Look perfekt abzurunden. Durch ihr Auftreten erinnert sie dabei beinahe an eine Kardashian. Hündin Pilar war selbstverständlich auch dabei, denn Demi Moore geht nur selten ohne ihre Chihuahua-Dame aus dem Haus.

Der neue Look dürfte die Fans von Demi Moore überraschen. Kürzlich erklärte sie in einem Interview mit dem «People»-Magazin nämlich noch, dass sie sehr darauf achte, wie viel der Coiffeur abschneide: «Ich achte sehr auf die Länge.»

Offenbar wurde es für Moore nun aber doch Zeit für eine Verwandlung. Was diesen plötzlichen Sinneswandel jedoch ausgelöst haben könnte, ist nicht bekannt.

Fans sind begeistert

Die Fans zeigen sich auf Instagram hellauf begeistert von Demi Moores neuem Erscheinungsbild. «Die Frisur lässt sie noch mal schöner und jünger aussehen», schreibt etwa ein Fan in die Kommentarspalte. Ein anderer meint: «Sie nimmt die Substanz» und spielt damit auf Demi Moores Film an, in dem sie eine Substanz nimmt, um jünger auszusehen, die aber ein jüngeres Ich aus ihr wachsen lässt. Eines ist jedoch sicher: Demi Moore scheint sich in ihrer Haut wohlzufühlen und die Fans brennen für ihren neuen Look.