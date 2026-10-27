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Ohne die kurzen Haare kaum zu erkennen
Welcher Popstar läuft hier so lässig durch die Gegend?

Sie hat Millionen von Tonträgern verkauft und ist seit Jahrzehnten erfolgreich als Popsängerin. So ganz ohne ihre markante Frisur ist sie allerdings kaum wiederzuerkennen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Ja, das ist ein milliionenschwerer Weltstar. Um nicht erkannt zu werden, reicht bei ihr der Verzicht auf ihr gewohntes Styling.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Sängerin wurde in New York fast nicht erkannt
  • Sie zog für Tochter Willows Theaterpläne nach NYC
  • Das Stadthaus kostete 18 Mio. Fr. und bietet 743 m²
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Saskia SchärRedaktorin People

Mit schwarzen Crocs, einem burgunderfarbenen Jogginganzug und einer über die Schulter getragenen Tasche inklusive kleinem Hündchen drin läuft eine Frau durch New York. Ihre Haare hat sie unter einem Turban versteckt, am Ausschnitt hängt lässig eine Sonnenbrille. Bei diesem Anblick würde wohl kaum jemand erwarten, dass dies ein echter Weltstar ist, der nicht nur über 135 Millionen Tonträger verkauft hat, sondern auch ein geschätztes Vermögen von 200 Millionen Dollar sein Eigen nennen darf.

Und nun, wer ist es? Alecia Beth Moore (47)! Kennst du nicht? Dann versuchen wir es mal mit ihrem Künstlernamen: Pink. Das zweifache Mami ist ohne die für sie so typischen kurzen Haare und ohne Make-up fast nicht zu erkennen.

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Neues Leben an der Ostküste

Seit Beginn des Jahres wohnt die Sängerin mit ihrer Familie in der Stadt, die niemals schläft. Grund für den Umzug aus Kalifornien ist dabei ihre Tochter Willow (15), die gerne Theater studieren möchte und bereits ihre ersten Erfahrungen am Broadway sammeln konnte.

Damit die vierköpfige Familie auch standesgemäss logieren kann, schnappte sich die Sängerin gemäss dem «Wall Street Journal» ein sechsstöckiges Stadthaus in Greenwich Village für gut 18 Millionen Franken. Die Wohnfläche beträgt rund 743 Quadratmeter, auf denen unter anderem fünf Schlafzimmer untergebracht sind. Zudem gibt es mehrere Terrassen, die noch einmal über 74 Quadratmeter verfügen. Dass bei diesem Preis und dieser Stockwerkanzahl auch ein Lift vorhanden ist, versteht sich von selbst.

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Das Haus, welches Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, war die vergangenen sieben Jahrzehnte im Besitz der Künstlerfamilie Fonseca, bis es dann von der Grammy-Gewinnerin gekauft wurde.

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