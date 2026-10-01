Hollywood-Star John Goodman hat rund 90 Kilogramm abgenommen. Während er früher auf der fülligeren Seite war und dadurch häufig auf gutherzige, aber grummelige Rollen prädestiniert schien, ist er jetzt kaum mehr wiederzuerkennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft John Goodman überrascht bei «Digger»-Premiere in Hollywood mit neuem Look

Der Schauspieler hat sein Gewicht halbiert, früher wog er 180 Kilogramm

Seit 2010 verzichtet er auf Alkohol, isst weniger und treibt Sport

Silja Anders Redaktorin People

Wer an John Goodman (74) denkt, hat in der Regel den grossen, aber etwas dickeren Mann mit dem lieben Gesicht vor sich. Seit Jahrzehnten ist Goodman eine feste Grösse in Hollywood, sein Aussehen und seine Stimme sind Generationen bekannt.

Bei der Filmpremiere zu seinem neuen Film «Digger» an der Seite von Tom Cruise musste man aber kürzlich zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer da vor einem steht.

Gewicht halbiert

Sichtlich erschlankt läuft John Goodman über den roten Teppich. Der Anzug sitzt nun etwas locker, doch er strahlt wie eh und je. In seinen schwersten Zeiten soll Goodman bis zu 180 Kilogramm auf die Waage gebracht haben. Doch das ist Vergangenheit. Inzwischen wiegt der 1,88 Meter grosse Schauspieler noch etwa die Hälfte seines einstigen Kampfgewichts.

2010 kam für den «Roseanne»-Darsteller der Wendepunkt. Kein einschneidender Moment, mehr ein Gefühl, das sich immer mehr ausbreitete. «Ich wurde es einfach leid, mich selbst anzusehen», sagte er einmal in einem Interview mit dem «People»-Magazin.

Goodman krempelte sein Leben um, verzichtete fortan auf Alkohol, griff zu kleineren Portionen und machte regelmässig Sport. In der Folge hatte er immer wieder mit dem sogenannten Jojo-Effekt zu kämpfen. Diesem will er diesmal aber nicht erneut verfallen.

Will Tom Cruise endlich einen Oscar?

Während Goodman im echten Leben kaum mehr wiederzuerkennen ist, verwandelt sich sein «Digger»-Co-Star Tom Cruise (64) für den neuen Streifen komplett. Mit weisser Perücke und fahlem, faltigen Gesicht scheint Cruise einen weiteren Versuch zu starten, nach dem Oscar zu greifen. Die Kritiker des Films scheinen sich nicht einig zu sein. Auf dem Film-Rating-Protal Rotten Tomatoes erhält «Digger» bisher eine Bewertung von 52 Prozent – also etwa so viel, John Goodman inzwischen an Gewicht verloren hat.