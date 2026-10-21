Dieser weltberühmte Hollywoodstar ist auf den Strassen von Brooklyn kaum wiederzuerkennen. Für seinen neuesten Film schlüpft er in die ungewohnte Rolle eines Seniors – hättest du ihn auf den ersten Blick erkannt?

Darum gehts Hollywood-Star verblüfft am Set von «Lizard Man»

Statt einem Action-Held spielt Dwayne Johnson einen Senioren

Der Fantasy-Film erzählt von einem Universum musizierender Eidechsen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Ein alter Mann mit Hut, Trenchcoat, Sneakern, blauem Hemd und einer kurios gemusterten Krawatte schlendert durch die Strassen von Brooklyn. Hier und da hält er an, um Fotos mit Passanten zu machen.

Erste Eindrücke vom Set des kommenden Fantasy-Films «Lizard Music» zeigen die verblüffende Verwandlung eines weltbekannten Action-Stars in einen Senioren. Hättest du diesen Star auf den ersten Blick erkannt?

Rentner statt Actionheld

Es handelt sich natürlich um Dwayne «The Rock» Johnson (54)! Für die Verfilmung des gleichnamigen Kinderromans aus dem Jahr 1976 unterzog sich der Schauspieler einer gewaltigen Transformation. Um seine Figur «The Chicken Man» zum Leben zu erwecken, schlüpfte er nicht nur in ein ungewohntes Outfit – auch sein markantes Gesicht verschwand hinter einem struppigen grauen Bart.

Die Geschichte unter der Regie von Benny Safdie (40), einem der beiden Regisseure hinter «Uncut Gems» (2019), begleitet den «Chicken Man» und einen kleinen Jungen bei der Entdeckung eines geheimen Universums, in dem Eidechsen Musik machen. Diese Rolle ist eine echte Abkehr von Johnsons Action-Charakteren in Blockbustern wie der «Jumanji»-Reihe, «Black Adam» (2022) oder dem «Fast & Furious»-Franchise. Laut Johnson war es längst überfällig, vor der Kamera mal einen neuen Weg einzuschlagen.

Aus alten Mustern ausbrechen

Dabei ist «Lizard Music» nicht die einzige dramatische Verwandlung des Ex-Wrestlers: Für die Realverfilmung von «Moana» (2026) schlüpfte der Schauspieler in einen Muskelanzug und eine lange schwarze Perücke, um auf der Leinwand zum Halbgott Maui zu werden.

Auch ein anderer Hollywoodstar überraschte kürzlich in einer ungewohnten Rolle als älterer Herr. Tom Cruise (64) war als Digger Rockwell in «Digger» (2026) kaum wiederzuerkennen. Statt wie gewohnt im perfekt sitzenden, schwarzen Anzug und mit makelloser Frisur zeigt sich Cruise hier als älterer, schwerfälliger Mann. Sogar ein kleines Bierbäuchlein ergänzte das schüttere Haar.