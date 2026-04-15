Verena Kerth packt über Affäre mit Tennisspieler aus

Model und Moderatorin Verena Kerth spricht offen über eine Affäre mit einem Tennisspieler im Jahr 2025. Im Interview bezeichnet sie seinen sportlichen Aufschlag als besser als seine Ausdauer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verena Kerth (44) sorgt bei BMW Open in München für Aufsehen

Ohrringe mit «B» wecken Spekulationen über Ex-Tennisspieler-Liaison 2025

2024 endete Beziehung mit Musiker Marc Terenzi (47) nach Streit öffentlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Ein auffälliges Accessoire, ein rätselhaftes Detail. Plötzlich dreht sich beim Tennis-Turnier BMW Open in München alles um Verena Kerth (44). Die Moderatorin trägt ein Paar Ohrringe, die ein markantes «B» zieren. Auf die Nachfrage von RTL, ob das «B» eine Hommage an Boris Becker (58) sei, reagiert Kerth überraschend offen: «Das B steht tatsächlich nicht für Boris Becker, obwohl ich ja 2025 eine heisse Liaison mit einem Tennisspieler hatte.»

Diese Enthüllung sorgt für eine Flut an Spekulationen. Wer mag dieser geheimnisvolle Tennisstar sein, über den Kerth sich dann doch eher zurückhaltend äusserte? Einen Hinweis gibt sie: «Ich würde mal sagen, sein Aufschlag war besser als seine Ausdauer. Er spielt jetzt auch nicht mehr.»

Turbulentes Liebesleben

Die deutsche Moderatorin stand bereits in der Vergangenheit durch ihre Liebes-Geschichten im Rampenlicht. Ihre Liaison mit Torwartlegende Oliver Kahn (56) Anfang der 2000er brachte sie auf jede Titelseite der Boulevardpresse. Später führte sie eine ruhigere Beziehung mit Unternehmer Martin Krug.

Zuletzt sorgte ihre On-off-Beziehung mit Musiker Marc Terenzi (47) für Schlagzeilen. 2024 trennten sich die beiden endgültig, nachdem beide öffentlich schwere Vorwürfe gegen den jeweils anderen erhoben hatten.