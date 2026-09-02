«Unter uns»-Fans wollen das Ende nicht einfach hinnehmen

Erst seit wenigen Tagen weiss der Cast von «Unter uns», dass RTL die Daily einstellt. Lars Steinhöfel spielt dort seit 2005 den Easy - und will noch gar nicht an den Abschied denken. Im Interview verrät der Schauspieler, an welche Hoffnung er sich klammert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL beendet «Unter uns» nach 32 Jahren und über 7800 Folgen

Fans und Cast kämpfen mit Petition und Aktionen gegen das Serien-Aus

Petition sammelte bis 2. September 2026 erst 1800 Unterschriften

Vor wenigen Tagen schockte RTL seine Zuschauerschaft, indem der Sender das Aus der Serie «Unter uns» verkündete. Nach knapp 32 Jahren wird die Serie eingestellt. Sowohl der Cast als auch die Fans zeigen sich ab der Nachricht bestürzt. Letztere möchten dies nicht auf sich sitzenlassen und haben eine Online-Petition gestartet.

«Für uns ist das nicht einfach nur das Ende einer Fernsehserie. ‹Unter uns› ist für viele Menschen ein Stück ihres Lebens, ihrer Erinnerungen und ihrer täglichen Routine geworden», heisst es unter anderem im Petitionsbeschrieb. «Und genau deshalb wollen wir nicht einfach schweigend akzeptieren, dass diese lange Geschichte zu Ende gehen soll. Wir wollen kämpfen!» Die Petition hat Stand 14 Uhr am Mittwochnachmittag allerdings erst knapp 1800 verifizierte Unterschriften erhalten.

«Das darf nicht das Ende sein»

Doch es sind nicht nur die Fans, die die das Serien-Aus nicht einfach so hinnehmen wollen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler werben in einem Instagram-Video von UFA Production unter dem Hashtag «#nichtohneunteruns» für den Erhalt des Formats. Mit dabei sind unter anderem Timothy Boldt (35) und Patrick Müller (38). Serien-Urgestein Petra Blossey (70) wird darin am deutlichsten: «Das darf nicht das Ende sein.»

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Der Sender begründet den Ausstieg mit veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Produktionen, einer gewandelten Mediennutzung und der künftigen Ausrichtung der Programmstrecke. Die Entscheidung falle «alles andere als leicht», hiess es in der Mitteilung. Fans und Cast hoffen nun, dass die Serie bei einem anderen Sender oder einem Streaming-Dienst eine neue Heimat findet.

«Unter uns» startete im November 1994, inzwischen wurden mehr als 7800 Folgen ausgestrahlt. An «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und «Alles was zählt» halten RTL und UFA fest.

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