Vor acht Jahren wagt Paul Aegerter einen Neuanfang. Heute ist der Extremsportler Weltmeister und am 24. November Hauptgast in Stefan Raabs Show.

Darum gehts Extremsportler Paul Aegerter hat sich 2026 mit 49 Jahren den Weltmeistertitel geholt

Der Lausanner mit südafrikanischen Wurzeln lebt seit 20 Jahren in Zürich

Am 24. November ist er Hauptgast in Stefan Raabs Show

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Gern wird er als «Opa unter den Extremsportlern» bezeichnet. «Bin ich ja auch», sagt Paul Aegerter (49) mit einem Lachen zu Blick. Auf Instagram kennt man ihn als iceXpaul, mehr als 30'000 Menschen folgen seinen sportlichen Abenteuern. Dass er heute als Weltmeister und Fernsehgast gefragt ist, hätte er sich vor acht Jahren wohl selbst nicht träumen lassen.

Sein nächstes Ziel: Stefan Raab (60). Auf ihn trifft er am Dienstag, 24. November. Aegerter ist Hauptgast in Raabs Show. «Er ist eine coole Socke», schwärmt Aegerter. «Wir sind beides Macher, das schätze ich sehr an ihm.»

Er hat sich beworben

Ein persönliches Treffen gab es bisher nicht, auch miteinander gesprochen haben die beiden noch nie. Aegerter bewirbt sich aus eigener Initiative für die Show, schickt der Produktionsfirma Videos seiner sportlichen Leistungen – darunter Aufnahmen seines Weltmeisterlaufs in China.

Für den Auftritt hat er mehrere Vorbereitungsgespräche geführt und einen Vertrag mit Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Was ihn bei Raab erwartet, darf er also nicht verraten. Seine Vorfreude ist riesig.

Dabei beginnt Aegerters aussergewöhnliche Sportgeschichte erst 2019. Mit 41 Jahren beschliesst der Lausanner mit südafrikanischen Wurzeln, sich im Ice Cross Downhill zu versuchen.

Auf Schlittschuhen und in Eishockeyausrüstung stürzen sich dabei vier Fahrer gleichzeitig eine mit Hindernissen gespickte Eisbahn hinunter. Ein ungewöhnlicher Einstieg in eine Sportkarriere – und erst der Anfang.

Wie Skifahren ohne Ski

Denn Aegerter entdeckt eine weitere Leidenschaft: Novaski Cross. «Das ist wie Skifahren ohne Ski», erklärt der Sportler. Im März dieses Jahres holt er in China den Weltmeistertitel in der Downhill-Gesamtwertung. Abseits der Pisten lebt Aegerter seit rund 20 Jahren in Zürich.

Er arbeitet Teilzeit als Marketingexperte und ist Vater eines 14-jährigen Sohnes, der die sportlichen Abenteuer seines Vaters mit Stolz verfolgt. Auch als Content Creator ist Paul Aegerter erfolgreich: Sein Auftritt erreicht auf Social Media nach eigenen Angaben mehr als 43 Millionen Media Views.

Noch kann er vom Sport und als Extremsport-Influencer nicht leben. Langfristig soll das aber möglich werden. Und er will Menschen dazu bewegen, Sport zu treiben. «Es ist nie zu spät, seine Träume zu leben und etwas zu wagen», sagt er.

«Die Stefan Raab Show» (kurz DSRS) ist am Dienstag, 24. November, ab 22 Uhr auf RTL+ zu sehen. Die Aufzeichnung findet nur wenige Stunden zuvor im deutschen Hürth statt.