Der US-Schauspieler Patrick Muldoon ist am 19. April im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Bekannt wurde Muldoon durch Rollen in «Days of Our Lives», «Melrose Place» und «Starship Troopers».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Muldoon starb am 19. April 2026 mit 57 Jahren

Bekannt durch «Melrose Place» und «Starship Troopers», auch Musiker

Letzter Film «Dirty Hands» erscheint 2026, «Kockroach» in Produktion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Der US-amerikanische Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon ist am 19. April 2026 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben, wie das US-Portal «Deadline» berichtet. Er wurde 57 Jahre alt. Muldoon, bekannt aus Serien wie «Days of Our Lives» und «Melrose Place» sowie dem Kultfilm «Starship Troopers», hinterlässt seine Partnerin Miriam Rothbart, seine Eltern Deanna und Patrick Muldoon Sr., seine Schwester Shana und deren Familie.

Patrick Muldoon, geboren in San Pedro, Kalifornien, war ein Multitalent. An der University of Southern California glänzte er nicht nur auf der Schauspielbühne, sondern auch auf dem Footballfeld der Trojans. Seine Karriere begann bereits während seines Studiums mit einem Auftritt in der beliebten Sitcom «Who’s the Boss?». Nach seinem Abschluss im Jahr 1991 folgte eine Rolle in «Saved by the Bell».

Seifenopern, TV-Filme, Kinoleinwand

Sein Durchbruch gelang ihm 1992, als er die Rolle des Austin Reed in der Soap «Days of Our Lives» übernahm. Diese verkörperte er bis 1995 und kehrte von 2011 bis 2012 nochmals in die Serie zurück. Parallel dazu spielte er von 1995 bis 1997 in der Erfolgsserie «Melrose Place» den intriganten Richard Hart. Muldoon war auch in zahlreichen TV-Filmen der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre zu sehen.

Auf der Kinoleinwand beeindruckte Muldoon als Zander Barcalow in Paul Verhoevens Science-Fiction-Klassiker «Starship Troopers» (1997). Sein letzter Film, der Krimi-Thriller «Dirty Hands», soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Auch hinter der Kamera war Muldoon aktiv: Als Executive Producer war er an Filmen wie «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «The Card Counter» und zuletzt «Kockroach» beteiligt. Letzterer mit Chris Hemsworth, Taron Egerton und Zazie Beetz in den Hauptrollen wird derzeit gedreht.

Musik war seine zweite Leidenschaft

Abseits der Leinwand widmete sich Muldoon seiner zweiten Leidenschaft: der Musik. Als charismatischer Frontmann der Band The Sleeping Masses war er oft mit Gitarre in der Hand zu sehen. Freunde beschreiben ihn als «unendlich grosszügig – mit seiner Poesie, seinem Humor und seiner unverwechselbaren Präsenz». Muldoon habe «Tiere und Menschen gleichermassen geliebt», sei für seine «unvergesslichen Umarmungen» bekannt gewesen und habe eine seltene Gabe besessen, anderen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.

In Erinnerung bleibt Patrick Muldoon nicht nur als talentierter Schauspieler und Musiker, sondern vor allem als Mensch voller Lebensfreude, Stil und Charisma. «Er lebte jeden Tag mit einem kompromisslosen Rock-’n’-Roll-Geist», so enge Freunde.