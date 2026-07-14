Die sechs Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt sind inzwischen erwachsen und gehen ganz unterschiedliche Wege. Einige haben bereits erste Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt, andere verfolgen Interessen weit abseits von Hollywood.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Angelina Jolies Kinder wollen Nachnamen «Pitt» ablegen, Maddox und Zahara führend

Maddox (24) studiert Biochemie in Südkorea, ist ausgebildeter Pilot

Zahara (21) schloss am 17. Mai 2026 ihr Studium in Atlanta ab

Zehn Jahre nach der Trennung von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) scheint klar, auf welche Seite sich die sechs Kinder des einstigen Hollywood-Traumpaares geschlagen haben. Die meisten der drei leiblichen und drei Adoptivkinder wollen den Nachnamen «Pitt» nicht mehr tragen. Gerade erst bekundeten dies Sohn Maddox und Tochter Zahara in Zeitungsanzeigen und treiben damit die rechtliche Entfernung des Namens ihres Vaters voran. So einig der Brangelina-Nachwuchs in dieser Frage zu sein scheint, so unterschiedlich gestalten sich ihre Lebensentwürfe.

Maddox studiert in Südkorea

Der älteste Sohn Maddox (24) wurde am 5. August 2001 im kambodschanischen Battambang geboren und 2002 von Jolie adoptiert, die das Land bei den Dreharbeiten zu «Lara Croft: Tomb Raider» kennengelernt hatte. Zwei Jahre später verliebte sie sich am Set von «Mr. & Mrs. Smith» in Pitt, der fortan die Vaterrolle für den Jungen übernahm. Schon mit 15 Jahren arbeitete er als ausführender Produzent an Jolies Film «First They Killed My Father» mit. 2019 begann Maddox ein Biochemie-Studium an der Yonsei-Universität in Südkorea. Im April 2023 begleitete er seine Mutter zu einem Staatsbankett im Weissen Haus. In der «Tonight Show» von Jimmy Fallon verriet Jolie im Dezember 2024 zudem, dass Maddox eine Leidenschaft fürs Fliegen hat: «Ich bin Pilotin, und mein Sohn Maddox macht ebenfalls eine Pilotenausbildung. Eigentlich ist er jetzt schon Pilot.»

Pax fotografiert und assistiert

Pax (22) wurde am 29. November 2003 in Vietnam geboren und verbrachte seine ersten Lebensjahre in einem Waisenhaus. 2007 adoptierte ihn Jolie, ein Jahr später folgte die Adoption durch Pitt. Vor der Kamera trat er kaum in Erscheinung, arbeitete aber hinter den Kulissen, etwa als Set-Fotograf bei «First They Killed My Father», assistierte in der Regie-Abteilung von Jolies Film «Without Blood» und half bei der Entwicklung ihrer Modemarke Atelier Jolie. Berichte über eine angebliche Karriere als abstrakter Künstler erwiesen sich hingegen als falsch. Am 29. Juli 2024 verunglückte Pax mit einem E-Bike in Los Angeles und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Eine Woche später konnte er die Intensivstation verlassen.

Zahara hat Studium in Atlanta abgeschlossen

Zahara (21) kam am 8. Januar 2005 im äthiopischen Hawassa zur Welt und wurde im Alter von sieben Monaten adoptiert. 2019 rief sie gemeinsam mit dem Juwelier Robert Procop die Schmucklinie «Zahara Collection» ins Leben, deren Erlös einer Frauen- und Kinderschutzeinrichtung in Los Angeles zugutekam. Seit August 2022 studierte Zahara Psychologie und Erziehungswissenschaften am Spelman College in Atlanta, im November 2023 trat sie dort einer Studentinnenverbindung bei. Den Abschluss erlangte sie am 17. Mai 2026, bei der Feier wurde sie bereits nur als «Zahara Marley Jolie» vorgestellt. Auch bei der humanitären Arbeit ihrer Mutter ist die junge Frau aktiv, etwa bei Gesprächen mit US-Gesetzgebern in Washington im Februar 2022.

Shiloh tanzt in Los Angeles

Shiloh (20) wurde am 27. Mai 2006 im namibischen Swakopmund geboren. Sie ist das erste leibliche Kind von Jolie und Pitt. Die 20-Jährige, die ihre Mutter schon häufig zu Auftritten begleitet hat, spielte in einigen Filmen ihrer berühmten Eltern, sie war etwa die jüngere Version von Caroline im Pitt-Streifen «Der seltsame Fall des Benjamin Button». Auch in «Kung Fu Panda 3» war sie zu hören. Einen grossen Teil ihrer Freizeit verbringt sie inzwischen mit dem Tanzen und trainiert am Millennium Dance Complex, einem renommierten Studio in Los Angeles. Shiloh war die erste, die «Pitt» endgültig verbannte: Im August 2024, mit 18 Jahren, liess Shiloh ihren Nachnamen offiziell von Jolie-Pitt in Jolie ändern.

Knox macht Kampfsport

Knox (18) kam am 12. Juli 2008 im französischen Nizza eine Minute vor seiner Zwillingschwester Vivienne zur Welt. Benannt wurde er nach Pitts Grossvater Hal Knox Hillhouse. Knox wuchs weitgehend fern der Kameras auf. Einen seiner wenigen öffentlichen Auftritte hatte er als Sprecher der Figur Ku Ku in «Kung Fu Panda 3», ausserdem begleitete er seine Mutter bei der Premiere des Marvel-Films «Eternals». In seiner Freizeit betreibt er den Kampfsport Muay Thai und tritt auch bei Wettkämpfen an. Im Juni absolvierte er gerade seinen Highschool-Abschluss an der «Fusion Academy» in Los Angeles. Auch er soll auf den Namen seines Vaters verzichten: Auf seinem Highschool-Diplom soll laut «Page Six» nur «Knox Jolie» gestanden haben.

Vivienne begeistert sich fürs Theater

Knox' Zwillingsschwester Vivienne (18) trägt als zweiten Vornamen Marcheline - eine Hommage an Angelina Jolies Mutter, die Schauspielerin Marcheline Bertrand. 2014 stand sie für «Maleficent» vor der Kamera und spielte die junge Version der Figur Aurora. Ihre grösste Leidenschaft gilt aber dem Theater. Bei Jolies Broadway-Produktion des Musicals «The Outsiders» arbeitete Vivienne, die auch im Juni die Highschool abschloss, als freiwillige Assistentin. Im Programmheft wurde sie als «Vivienne Jolie» geführt. «The Outsiders» gewann im Juni 2024 vier Tony Awards, darunter die Auszeichnung als bestes Musical.

Neues Leben für Angelina Jolie in Kambodscha?

Am 12. Juli konnte sie wie Knox ihren 18. Geburtstag feiern. Dieser Meilenstein ist besonders für Angelina Jolie wichtig: Die Schauspielerin könnte mit der Volljährigkeit der jüngsten Kinder endlich ihre Pläne, nach Kambodscha auszuwandern, in die Tat umsetzen. Bisher musste sie in Los Angeles bleiben, da Brad Pitt Besuchsrechte hatte. Es bleibt abzuwarten, ob auch einige ihrer Söhne oder Töchter mitziehen werden in das asiatische Land, in dem Sohn Maddox zur Welt kam.